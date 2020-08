Anoche, muchos conocimos a Melina de Piano. La joven, es novia del compañero de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 y fue al programa, para acompañar y apoyar a su pareja. Sin pensarlo, se vió cantando en medio del show. Tuvo que intentar varias veces ya que Esmeralda no quería perder el protagonismo y la interrumpió en reiteradas oportunidades. Esta situación indignó a todos los que estaban en el piso y también a muchas personas en sus casa que lo hicieron saber por medio de las redes sociales.

Hoy, Melina de PIano y su novio Nell Valenti, estuvieron como invitados en Los Ángeles de la Mañana y hablaron de la extraña situación que se dio en el programa anoche. “Melina De Piano está confirmada para el Cantando 2020, ¡bienvenida!” comenzó diciendo Ángel de Brito mientras las angelitas la felicitaban y aplaudían. “Con quién se va a determinar en las próximas horas, pero vas a estar en la pista como participante, acompañando a algún famoso, porque se van a incorporar varios personajes famosos en las próximas horas” continuó contando el conductor.

La joven se mostró muy emocionada y hasta se puso a llorar. “Tenía muchas ganas y es una re oportunidad, y más en estos momentos de pandemia, que uno deja de hacer shows, deja de laburar, de hacer lo que ama, es un espacio enorme” manifestó Melina. “Vos contaste que entraste a Combate para cantar y terminaste participando” comentó Ángel. “Y quedé colgada de un trapecio” dijo la joven mientras se reía.

En cuanto a su participación, la novia de Nell explicó: “Me emociona un montón y es una re puerta para todos los artistas en este momento. Lo celebré un montón cuando vi que él entró, me pareció algo hermoso. Y yo decía: ¿Cuándo va a llegar el momento para mí?”. En el programa de anoche, Laurita Fernández se mostró muy amable con de Piano y a pesar de que no la reconoció al instante, luego admitió que estaba pensando en que se conocían de algún lado.

Esta amabilidad de Laura, quedó de lado con la aparición de polémicos tweets de la joven en contra de la conductora. En su paso por LAM, Melina aprovechó el momento para aclarar estos mensajes. “Yo a Laura la conocí en Combate y no tuve una muy buena impresión de ella en ese momento, por cosas que pasaron dentro de la producción que salieron después a la luz. Como cosas que no estaban buenas que nos exigían, desde vestuarios hasta las maneras de las peleas. Y yo viví mucho todas las situaciones que le pasaron a Mica Viciconte, porque estaba en el mismo equipo y no me gustó que Lau niegue todo completamente, porque ella también lo veía” expresó la nueva participante del Cantando 2020.