Desde que comenzó el Cantando 2020, quedó en evidencia el deterioro de la amistad que mantenían Moria Casán y Nacha Guevara. En el Bailando, las divas se llevaban muy bien y hasta se complotaban para discutir con Soledad Sylveira. Sin embargo, este último tiempo pasó algo y las famosas no paran de “tirarse palos” en la pista del certamen. Finalmente, La One reveló el motivo por el cual empeoró su relación con la actriz.

El pasado jueves, Moria participó en Los ángeles de la mañana y no se guardó nada. Sin filtro, Ángel De Brito le consultó al respecto: “¿En qué quedó tu amistad con Nacha Guevara, la hermandad que tenían? Porque la ‘chuceás’ todo el tiempo y ella se calienta”. En consecuencia, la diva le replicó con el humor que la caracteriza: “¡Qué se va a calentar, Nacha! Tiene blindex anticalentura. Se calienta con ella misma”.

No obstante, Casán continuó y lanzó una bomba: “Estamos perfectas, la hermandad no se corta, queda en un stand by. Algunas veces, sentís que no tenés que tenerle tanto respeto a una persona que te falló en algunas cosas morales, pero mi hermandad sigue”. A pesar de la declaración, la lengua karateka no quiso explayarse sobre la razón que dio pie al conflicto entre ellas.

En la misma línea, Moria agregó: “Es algo súper personal y no lo voy a decir, porque estaría rompiendo algo bueno como lo es la amistad. Yo soy muy íntegra, muy noble, muy leal y muy a favor. No le digo a cualquiera ‘amigo’. No soy una pelot… como Roberto Carlos que tiene un millón de amigos”. A continuación, De Brito quiso saber si las mediáticas se deben una charla. Sin embargo, La One lo negó rotundamente.

Por último, Moria Casán sentenció: “No, tenemos charla. Hay una fisurita mía que no hace falta aclararla. Ella sabe muy bien”. A pesar de ello, el miércoles por la tarde, el conductor del Cantando 2020 habló sobre el conflicto entre las miembros del jurado, en El Espectador, el programa radial que se emite en CNN Radio. “Moria la busca a Nacha todo el tiempo, en algún momento se va a enojar”, afirmó Ángel. ¿Qué pasará?