Parte del cuerpo laboral de la terminal de ómnibus de la ciudad capital presentó el cese de sus servicios. El reclamo es dirigido al cuerpo directivo, encabezado por Jalil y Quinteros hacen oídos sordos a una situación lamentable para el personal laboral. Personal de limpieza, servicio de seguridad, mantenimiento y servicio de playa se han manifestado hoy por las malas condiciones y pagos atrasados.

Según Andrea Mascareño, actual vocera de los trabajadores comenta que seguirá dicha “protesta pacífica” como consecuencia de no saber si cobrarán lo que les corresponde del mes de julio, seguirán con la medida hasta que se le acredite el pago respectivo, que cumple más de 15 días de retraso. “Solo queremos cobrar lo que se nos corresponde”, sentencia la vocera de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus de la Capital.

La impuntualidad del pago se debe a un déficit de 120 mil pesos en la que los trabajadores lamentablemente terminan pagando -o mejor dicho no cobrando- por eso. La protesta no tiene como propósito “entorpecerle el trabajo a nadie”. Pero la situación pasar por alto ante las autoridades que, después de asumir tras ocho meses de promesas, parecen no darle importancia a dicha situación.

La incertidumbre de los trabajadores es tan preocupante, porque el problema no queda ahí: No están cubriendo las obras sociales, estado que preocupa tras la situación de pandemia global, la necesidad de mantenimiento y cuidado de la higiene y salud es algo indispensable para estos trabajadores que se encuentran realizando su labor en la terminal. Tampoco cuentan con tener ART, aseguradora de riesgo de trabajo o siquiera seguro de vida.

Uno de los casos que preocupa es de un trabajador que es insulino dependiente, quien debería estar amparado en lo que respecte leyes y condiciones laborales. Entre tantas situaciones, también cabe destacar la siguiente situación que describe Mascareño “pertenecemos al estado sin pertenecer al estado y estamos cobrando como empleados de comercio algo bastante complicado”. Se espera que los correspondientes atiendan esta situación que no puede dilatar más.