A pesar de que Melina Lezcano y Juan Pérsico, ambos integrantes de Agapornis, fueron los primeros eliminados de la pista del Cantando 2020, la cantante de la banda tropical continúa viendo el programa desde su casa y participando activamente por medio de las redes sociales, dando sus comentarios de cada gala. Claramente, en esta ronda, la de la cumbia, sus comentarios no podían faltar. Y mucho menos el miércoles, cuando Gladys La Bomba Tucumana y Tyago Griffo cantaron un tema de Agapornis. ¿Qué dijo Melina Lezcano al escucharlos cantar?

“Quiero escucharte cantar @Tyago_ok” escribió la cantante que se mostraba emocionada porque su amigo saliera a la pista. Recordemos que el dúo de madre e hijo abrieron la noche del miércoles y crearon un total ambiente de fiesta durante la previa a su actuación en la pista donde todos los que estaban en el piso disfrutaron bailando y cantando el famoso tema de Gladys, “La pollera amarilla.”

Luego de escucharlos, Melina Lezcano volvió a twittear y felicitó a sus colegas por la actuación. “Que decirles, a mí me encantó. @Tyago_ok sos una bomba. Y vos Gladys lo diste todo” manifestó la exparticipante junto a dos emojis de corazón en señal de aprecio. Recordemos que la joven y Tyago se llevan muy bien, pero con la tucumana tuvieron algunos encontronasos. Incluso Gladys manifestó algunas frases irónicas al momento de contar que cantaría un tema de Melina para luego mandarle un saludo y recordar que la líder de Agapornis ya no está en el show.

A pesar de las buenas palabras de Lezcano, muchos de los usuarios de Twitter no pensaron que su devolución fuera muy sincera y se lo hicieron saber. “Dejá de mentir, sabés que seguís siendo mucho mejor que ella y no querés armar bardo” manifestó una internauta. Y lejos de quedarse callada, Meli le respondió el comentario a la joven. “No estoy mintiendo, me preguntaron cómo cantaron y respondí. No me preguntaron si canta mejor que yo” expresó la cantante.

Por lo general, la compañera de Juan Pérsico se mantiene muy en contancto con sus fans por medio de la red del pajaríto y en más de una oportunidad responde los comentarios de los fanáticos. Luego de este primer mensaje, otro usuario quiso saber su opinión respecto a la voz grave de Gladys. “Para mí no le quedó bajo, es que ella imposta rara la voz por eso parece como grave” explicó Mel.