En las últimas horas, Lola Latorre tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter, luego de las duras críticas que recibió de su performance de cumbia. A pesar de sus esfuerzos, hasta el momento la joven no pudo encontrar su lugar dentro del Cantando y sus galas han sido bastante polémicas en cuanto a lo musical. Sin embargo, la joven no se siente lo suficientemente fuerte como para soportar las acusaciones de los internautas, que muchas veces no opinan solo del show, sino que se meten con cuestiones mucho más personales. En medio de un vivo suyo junto a Lizardo Ponce, la joven recibió mensajes de apoyo. ¿Qué pareja famosa fue?

“¡Hola a todos! Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando, es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas” comenzó diciendo la hija de Yanina Latorre en su descargo. “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, los quiero” cerró en su mensaje.

Luego, mediante un vivo junto a su amigo Lizardo Ponce, que también participa del show y en más de una oportunidad fue duramente criticado, hablaron sobre su decisión y los fanáticos de los influencers no dudaron en madarle sus mensajes de apoyo a Lolita. En ese momento, aparecieron dos personalidades muy queridas en el mundo del espectáculo, que no solo vieron todo lo que pasaba en el video sino que se sumaron a comentar y revolucionaron a todos los fanáticos.

Estamos hablando de Nico Vázquez y Gime Accardi, una de las parejas más queridas por todos. Que le brindaron mensajes de apoyo y ánimo a Lola luego de verla tan triste. Obviamente con tanta experiencia, Lola Latorre se mostró muy feliz con sus comentarios. En ese momento, ambos jóvenes aprovecharon la ocasión para invitarlos a los dos a sumarse con ellos a participar del ritmo de tres, algo que también les preocupa tanto a Lola como a Lizardo porque no tienen nigún compañero confirmado.

En este sentido, Nico y Gime aprovecharon para mandarles un audio que los influencers escucharon en vivo. Si bien continuaron con su buena onda y mensajes súper alentadores para la adolescente, le agradecieron a ambos la oferta para acompañarlos, pero Nicolás expresó que es un formato con el que no se siente cómodo. Si disfruta de verlo desde casa pero no se imagina participando y lo mismo Gimena. Por este motivo, los dos participantes siguen sin conseguir a algún artista para que se sume a su ritmo de tres.