El nuevo conductor del Cantando 2020 no se guarda nada. Desde que inició el certamen, Ángel De Brito mantuvo la picantes que lo caracteriza. En la gala del miércoles, Gladys La Bomba Tucumana hizo bailar a todos los presentes en el piso, hasta al jurado. Al día siguiente en Los ángeles de la mañana, el periodista dio su devolución sin filtro, y lanzó un filoso comentario para Karina La Princesita: “Estaba con una cara de oje..”.

El miércoles La Bomba abrió la pista con su hit “La pollera amarilla”. En un principio hizo un show sola, pero luego invitó a bailar al jurado y a los conductores. Sin embargo, De Brito no quiso participar, sino que se quedó en un rincón observando a los famosos. El jueves por la mañana, el conductor opinó en LAM: “La única correcta fue Moria, que seguía a Laurita y seguía a La Bomba”, comenzó diciendo el periodista.

No obstante, sus palabras para La Princesita no fueron tan positivas. “Karina estaba con una cara de oje.. en el fondo, porque no quería bailar. No sé qué le pasaba. Le decía ‘vení para adelante’ y se quedaba atrás, hablaba con La Bomba”, aseguró Ángel. Y enseguida, el mediático agregó: “La Princesita es tímida, en el Bailando le costaba y se la reconocía. Pero ‘La pollera amarilla’ la bailó cualquiera, en todos los casamientos y cumpleaños de 15”.

Esa misma tarde, Karina participó en Pampita Online y habló de su forma de ser. A su vez, la cantante no mencionó el exabrupto de Ángel, pero parece haber explicado en motivo de su cara de “oje..”. “Soy una chica que desde que soy muy chiquita tengo cara de traste. Soy muy seria. La gente me confunde con que soy soberbia o agrandada, y no me sale sonreír”, explicó la miembro del jurado del Cantando 2020.

Actualmente, otra famosa se encuentra en conflicto con Ángel De Brito. Esmeralda Mitre le reprochó al periodista por haberle cortado el micrófono. El conflicto inició en la sentencia, cuando la famosa tenía un entredicho con La Princesita, y el conductor le cerró el micrófono para que no hable más. Por lo que la actriz se quejó: “Te quiero decir que si me cortás el micrófono yo me voy. Sólo Marcelo Tinelli tiene derecho a hacerlo”.