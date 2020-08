A lo largo del Cantando 2020, Esmeralda Mitre se consagró como la participante más polémica y escandalosa del certamen. A pesar de que al jurado nunca le convencen sus actuaciones, en la sentencia siempre la salvan. El jueves por la noche, la mediática cantó la cumbia y durante la devolución se vivió un tenso momento en la pista. Es más, Nacha Guevara se hartó de la famosa y aseguró: “Esto es un manicomio”.

Esmeralda interpretó “La pollera amarilla”, el hit de Gladys La Bomba Tucumana y no gustó a nadie. A su vez, en un momento pareció haberse olvidado la letra, pero la famosa lo negó y dijo que lo habían pactado con su equipo. Aunque luego su coach lo desmintió. Por lo que Nacha lanzó filosa: “No importa si se dijo o no se dijo, lo importante es decir me equivoqué porque todos nos equivocamos”.

Y en esa misma línea, Guevara continuó: “Esmeralda, vos tenés tantas ganas de hacerlo, de trascender, de encontrar tu camino, de encontrar tu lugar, tenés casi una desesperación. Si te relajarías más, disfrutarías más sinceramente. La opinión ajena, la aprobación, gustar, soltá todo eso, soltalo, eso te va a ayudar a ser más libre”. No obstante, al terminar de recibir las devoluciones, la actriz siguió con su show.

Finalmente, Nacha se hartó del espectáculo de Mitre, y decidió en primer lugar pararse e irse al “vip”, desde donde gritaba: “Esto es un manicomio”. Luego, la actriz regresó a su silla, pero se escondió debajo de un abrigo para no ver lo que hacía Esmeralda. Rápidamente, Ángel De Brito afirmó: “Mirá Nacha, enloqueció Nacha”, al mismo tiempo que Moria Casán agregó: “Es una película de Yoko Ono”.

En un momento, Nacha Guevara tomó el micrófono pero sólo para pedir que le avisen cuando terminaba Esmeralda. Por último, la diva comenzó a hacerle “fuck you” a todos. Por lo que el conductor del Cantando 2020 reflexionó: “¿Y la tranquilidad Moria, dónde quedó? Nacha era la espiritual, la que nos calmaba y terminó con un fuck you. Mirá cómo la dejaste Esmeralda, por tu culpa”.