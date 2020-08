Con la canción “Una cerveza” de Ráfaga, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal salieron a la pista del Cantado 2020 para darlo todo. A pesar de que el jurado siempre destaca que es una de las parejas con mayor pisada escénica y siempre resalta el carisma de Miguel Ángel en todas las actuaciones, esta vez, la cumbia no fue el fuerte del actor. Sin embargo su compañera la rompió y recibió grandes halagos. La devolución más terrible fue la de Moria Casán, que trató de tio borracho a Miguel Ángel Rodríguez.

Estos participantes fueron los encargados de abrir la pista en el programa de anoche, que luego de ser presentados por los conductores del show, Laurita Fernández y Ángel de Brito, comenzaron a cantar, para luego, pararse frente al jurado y recibir sus devoluciones. La dueña del voto secreto en esta ronda y la encargada de comenzar a hablar, fue Nacha Guevara, que comenzó diciendo: “Vos Lula arrasaste” y luego se dirigió a Miguel Ángel Rodríguez. “Vos, Miguel Ángel, no jugaste como siempre. Vos sos más loco” explicó la actriz.

Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, la jurado más temida durante esta ronda debido a sus conocimientos en el ritmo. “Me gustó menos que la vez pasada pero estuvo bien. Tenía alegría. Y Lula estuvo perfecta” expresó Karina para luego ponerle un 7 a la pareja. Al voto de la cantante tropical le siguió la devolución de Pepito Cibrián, que les colocó un 6 y dijo: “La vez anterior me parecieron geniales. Hoy no me divertí como la otra vez.”

Finalmente, Moria Casán emitió su voto y tuvo fuertes palabras con el cómico. “No me gustó” comenzó diciendo la exvedette. “No me gustan esos anteojos, das como un papá separado” agregó respecto al look del participante y a continuación expresó que no le gustó la postura con la que el actor había entrado a la pista y lo trató de tio borracho. El momento más insólito se dio cuando la one le reclamó al humorista la participación de su compañera.

“Estás siendo demasiado generoso con tu compañera” explicó Moria mientras le pedía que destaque un poco más en las galas. “Hay que ser generoso en la vida” se defendió Rodríguez. “Pero acá no. Esto es la tele. Acá, después de nosotros viene una publicidad de papel higiénico” comentó Casán. Y para finalizar la charla, Miguel Ángel volvió a defender a su compañera y dijo: “A los casi 60 años, la verdad es que puedo dejar que Lula se luzca.” El voto de la one para esta pareja fue un 5.