Como ya sabemos, Yanina Latorre es una de las figuras mediáticas más polémicas de la televisión. La esposa de Diego Latorre no duda ni un momento cuando tiene que dar alguna opinión respecto a algún tema. Y en muchas ocasiones sus picantes frases generan gran revuelo entre la gente, que en más de una oportunidad no coincide en como se expresa la mujer. Anoche, como una fanática más, se sumó a hablar de la cumbia de Esmeralda Mitre y la mató. “Qué desesperación por sobresalir” comentó Yanina.

Sin dudas la red social del pajaríto es la más elegida por los internautas para debatir sobre diversos temas. Y como ya te contamos en El Aconquija, el Cantando 2020 está en el primer puesto en el ranking de los programas con mayores impresiones en Twitter. En este sentido, Yanina Latorre eligió este medio para dejar una catarata de comentarios respecto a la actuación de Esmeralda, que no solo fue criticada por haber desafinado, sino también por enojarse con su compañero y su novia cuando se los invitó a cantar juntos en la pista.

En ese momento, Mitre no solo no los dejaba cantar tranquilos, además quería sumarse a participar pero no se sabía la letra de algunos temas, por lo cual quedaba muy expuesta en pleno vivo del show. “Dios que maleducada es Esmeralda. No soporta lo bien que canta la novia de Nell #cantando2020″ dijo la mamá de Lola Latorre. Sin embargo, su descargo no terminó ahí y la angelita continuó twitteando.

“Que horror lo de Esmeralda. No se bien que decir, pobre su soñador #cantando2020” prosiguió diciendo. “El centro soy yo dice Esmeralda. Qué desesperación por sobresalir” manifestó ante el enojo de la actriz. Además de estos duros comentarios, la compañera de Ángel de Brito retwitteó algunos comentarios muy picantes de otros usuarios de Twitter, que coincidían con ella en cuanto a lo que estaban viendo y sobre lo que hacía la participante.

Recordemos que en las últimas horas Yanina también vivió fuertes cruces con algunos internautas cuando criticaron a su hija Lola Latorre, que decidió cerrar su cuenta de Twitter a raíz de los duros comentarios que recibe por parte de mucha gente. Según explicó la adolescente, no tiene problemas con las críticas respecto a su show, pero siente que ya se pasó un límite por parte de algunas personas que se meten con su físico, su vida personal y demás sin conocerla. Por este motivo, la rubia salió a defender a su hija.