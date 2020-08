Ángela Leiva, es la participante revelación del Cantando 2020. Deslumbró a todos con su espectacular voz y ya se ganó miles de fanáticos más. Entre ellos, Marcelo Tinelli, que todas las noches por medio de sus redes sociales, se manifiesta pendiente de cada cosa que pasa en la pista del programa. Y en más de una oportunidad le brindó buena onda a la cantante por medio de Twitter. A raíz de esto, surgió la posibilidad de que Ángela participe del nuevo programa de Marcelo Tinelli.

Con el cambio de la grilla de programación del trece y la despedida de Corte y Confección de la pantalla, a partir de este lunes, “Mujeres” saldrá al aire para formar parte de los hogares de todos los televidentes. Este programa es producido por Marcelo Tinelli y lo conducirán Soledad Silveyra, Teté Custarot, Claudia Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti. Esta propuesta tratará diversos temas de la actualidad pero con una mirada muy especial, la de cinco mujeres totalmente diferentes entre sí.

La convocatoria especial, llegó para Ángela Leiva, que es la encargada de cantar la cortina musical que se esuchará a partir del lunes cuando las conductoras salgan al aire. “La convocatoria me llega a través de la producción, me contaron que había un programa nuevo, que estaba a punto de estrenarse y que tenía una canción que querían que yo la cante. No iba a decir que no jamás. Para mí, cantarle a las mujeres significa muchísimo” comenzó diciendo Leiva en una entrevista que le brindó al TreceTv.

“Toda mi carrera se la dediqué a esas letras para las mujeres. Soy mujer y en este caso, me toca cantarle a tremendas mujeres que van a estar en este programa. Para mí es un honor y un placer ser parte de este programa a través de la música, me gusta mucho más. La canción original es de Arjona, Daniel hizo una muy buena versión y de hecho subimos un semitono más la canción para darle más mi estilo y quedó muy, muy buena” prosiguió.

“Cuando escuché cómo quedó la versión, me encantó porque sobre todo la letra la canta un hombre, es originaria de Arjona. Pero está tan bien escrita que, si la canta una mujer, queda bien igual” cerró diciendo la participante del Cantando 2020. En las últimas semanas, Teté Custarot habló sobre lo que le produce formar parte de esta propuesta y dijo: “Tuve la visión de que esto iba a ser largo y me preparé un estudio para poder trabajar y grabar desde casa. Nunca pensé que en este contexto iba a surgir la posibilidad de un nuevo programa. Lo que más me gusta de la propuesta es que seamos cinco mujeres y que trabajemos todas juntas y funcionemos de forma coral, sin una conductora.”