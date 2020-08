Anoche, Moria Casán sorprendió a todos durante la emisión del Cantando 2020, cuando comentó que Antonio Ríos, uno de los máximos referentes de la cumbia, había criticado a Nacha Guevara y a Pepe Cibrián Campoy por sus devoluciones a los participantes sobre sus actuaciones en la ronda de cumbia. En esta entrevista que le hicieron al cantante, lanzó una polémica frase para los miembros del jurado: “Si no sabés de cumbia no tenés que opinar.”

Desde que comenzó la ronda de cumbia en el programa, el ritmo ha estado en la mira de todos, incluso muchos participantes admitieron que pensaron que sería un poco más fácil, pero al momento de ensayar se dieron cuenta de lo complicado que es. Si bien son pocos los cantantes expertos dentro del show, justo coincide con que la mayoría de ellos se especializa en este estilo musical, como es el caso de Gladys la Bomba Tucumana, Tyago Griffo, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Antonio Ríos, habló en el programa “Sector Vip”, que se emite por el canal 10 de Salta y ahí explicó que había estado viendo el programa de canal trece y según sus declaraciones no le gustó para nada lo que vió. Y arremetió duramente contra Nacha Guevara y Pepe Cibrián. El otro día la ví a Nacha Guevara decir que nunca había escuchado una cumbia. Ella, como el otro, Pepe Cibrián, que son más de teatro, no tienen que estar.Tiene que haber gente que conozca el estilo” comenzó diciendo el músico.

“Querían obligar a Ángela Leiva a bailar y cantar y no se pueden hacer las dos cosas juntas: o bailás o cantás. Si no conocés de cumbia no tenés que estar ahí, yo pondría gente que supiera de música” prosiguió diciendo y luego le dio su voto de confianza a Karina, “Ella es buena, porque arrastra mucha gente, canta bien y tiene temas muy lindos” expresó, para finalmente volver a referirse a los otros dos miembros del jurado: “Hay mucha gente que sabe de música. A mí si me ponen a esa mina yo le diría: Si no sabés de cumbia, no tenés que opinar. Esa es la contestación: No tenés que estar ahí sentada.”

En su relato, Moria Casán explicó todas estas palabras a sus compañeros y también manifestó que al parecer el músico ni la registra. Pepe, por su parte optó por no decir nada, pero Nacha Guevara, que tiene una personalidad un poco más explosiva que la de su colega, le devolvió las palabras a Antonio. “¿Te imaginaste alguna vez una discusión con Antonio Ríos, Nacha?” le consultó Ángel de Brito, a lo que la actriz respondió: “Con el debido respeto, a mí qué cara… me importa.”