Según se pudo ver en las redes durante los últimos días, la modelo Agustina Agazzani volvió con su ex pareja el cantante Agustín Bernasconi. De quien se había separado en septiembre del año pasado. Luego de las románticas postales que compartió la joven en su cuenta de Instagram, anoche al salir a la pista del Cantando 2020, era inevitable que los conductores se interesaran por saber sobre su vida sentimental. Pero, la mayor interesada fue Laurita Fernández, que le hizo una pícara pregunta a Agus Agazzani sobre las segundas oportunidades.

Ante la consulta de Ángel de Brito por Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández con quien la joven tuvo un romance muy corto y bastante polémico, Agustina prefirió no hablar. Y mirando a cámara le dedicó un tierno mensaje a Bernasconi: “Yo estoy muy feliz ahora con Agus, que me está mirando y le mando un beso enorme. Lo amo mucho”. Y explicó que el joven no va a verla al piso porque respeta que ese es su espacio de trabajo pero que si la ve en todas las galas desde su casa.

“¿Cómo es? Me interesa el tema de las segundas vueltas. ¿Son mejores que la vez anterior?” se interesó por saber Laurita Fernández y causó total revuelo en la gente del estudio que inmediatamente comenzó a gastarla por su pregunta. “¿Por qué te interesa, Laurita?” manifestó Nacha Guevara. “Porque cumplió una etapa, pasó mucho tiempo, pasaron otras personas, volvió y ahora dijo: Que te amo mucho, que me está mirando” explicó la conductora entre risas y un poco nerviosa.

“Son mejores las segundas vueltas porque, si están ahí de nuevo, es porque todo lo que pasó no importó tanto como el hecho de volver a encontrarte” explicó la compañera de Facu Mazzei sacando de aprietos a Laura. “¿Pero no vuelve el fantasma de todo lo que pasó en su momento…?” insistió la compañera de conducción de Ángel de Brito. Y en ese momento el conductor intervino y le preguntó si quería compartir algo con el público. “No, yo pregunto, quiero investigar” dijo la bailarina.

“Si la relación es sana y realmente los dos tienen ganas de ir para adelante, no hay ningún fantasma que lo frene” comentó Agazzani. “Se te pusieron las orejitas rojas cuando tiraste la pregunta, te arrepentiste en el minuto que la hiciste” bromeó de Brito. “No, al contrario, quería investigar un poquito” aseguró Laurita. “¿Están reconciliados?” quiso saber Ángel sobre la relación de la bailarina con Nicolás Cabré y ella respondió un poco dudosa: “Como en un… eh”