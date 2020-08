El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a presentarse con el partido republicano y se expresó en contra del candidato del frente demócrata. Mientras tanto, Joe Biden fue acompañado en la Convención Nacional Demócrata que duró 4 días, y se aseguró darle pelea al actual presidente, que está llevando a cabo su segundo intento por la presidencia de los Estados Unidos.

Según el informe realizado por El Intra América News «Fue la convención más oscura, enojada y sombría en la historia», expresó el republicano desestimando el escenario fatídico descrito por Biden. «Donde él ve oscuridad, yo veo grandeza», al tiempo que enfatizó en que la convención de los demócratas solo atacó a un país «racista y horrible que debe ser redimido», según declaraciones recogidas por Daily News.

A través de sus redes sociales Trump opinó sobre el discurso del exvicepresidente y desestimó sus promesas. «En 47 años, Joe no hizo ninguna de las cosas de las que ahora habla. ¡Nunca cambiará, solo palabras!», expresó en simultáneo al mensaje del demócrata quien se comprometió a sacar al país de «la temporada de oscuridad», tras comentar sobre la desunión de los estadounidenses.

El mandatario, tratando de distraer la atención sobre el evento político de los demócratas, realizó varios viajes a los estados, entre estos Pensilvania desde donde confrontó a Biden a quien acusó de abandonar a su estado natal. «Los dejó por otro estado amigos. Los abandonó», afirmó. En su mensaje volvió a denunciar un supuesto fraude en las próximas votaciones y atacó el sistema de votación por correo que la mayoría de los electores planea utilizar debido a la pandemia.

