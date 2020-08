La gala de anoche fue muy emotiva para Karina La Princesita. La cantante de música tropical se mostró muy sensible luego de su cruce con participantes que sintió que salian a la pista burlándose de la cumbia. Luego de esto, todas las actuaciones siguientes emocionaron mucho a la ex del Polaco. Incluso en cierto momento Laurita Fernández la vio llorando mientras conducía y no pudo evitar pregutarle si estaba bien.

Luego de Laura Novoa, Agus Agazzani y Facu Mazzei salieron al escenario para cantar “Malvada” del grupo Volcán. Y a pesar de que no le gustó al jurado su performance, Karina La Princesita se emocionó con el atuendo y actuación de Facundo. “Quiero aclarar que yo no me siento, como representante de la música tropical, ofendida porque vos estés así vestido. Me parece que hay mucho público de la comunidad LGBTQ que escucha cumbia” comenzó diciendo la cantante.

“Por lo cual yo siento que es un gran orgullo que la hayas representado de esta manera” prosiguió diciendo. Tengo mucho público… me emociono” comentó la jurado mientras se le quebraba la voz. “Mucho público que me sigue, que es de la comunidad, y yo estoy muy agradecida. No me siento ofendida por eso, sí me pasó que no me transmitió alegría pero no siento que haya sido una burla. Me parece que representás a muchos que cuando vienen a hacer cumbia no lo hacen” continuó.

“La cumbia es consumida por muchos, inclusive por la comunidad así que estoy muy agradecida de corazón. Pero bueno no me transmitió alegría y Agus estuvo desafinada en los comienzos de las frases. Lo sentí así” cerró diciendo la jurado. El outfit elegido por Mazzei fue un short corto de color azul, camisa y botas largas hasta la rodilla. En el resto de las devoluciones los artistas no fueron tan tranquilos ya que Moria Casán hasta ninguneó a Agustina.

“Sos bella pero muy poco orgánica con tu cuerpo. Mami expandite más, a tus pasitos parece que le faltan vitamina, energía, la voz dentro de todo bastante afinada y no me hizo mal al oído, pero hemos asistido mucho a la fascinación del horror. A mí me dio el show de él, no tenés la gracia necesaria para mover la pelvis, y entonces él siempre va a aparecer un poco más que vos” expresó la exvedette.