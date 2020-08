Como ya te contamos en El Aconquija, Laura Novoa y Patricio Arellano tuvieron una noche negra en la gala de cumbia. Su interpretación no le gustó para nada al jurado y quedaron como el segundo puntaje más bajo en la tabla de posiciones con tan solo 11 puntos. Por este motivo, van directamente a la sentencia del lunes, junto a Esmeralda Mitre, que tiene tan solo ocho puntos. El momento más tenso de este viernes, se vivió cuando Karina La Princesita se enojó con Laura Novoa por burlarse de la cumbia.

“Como representante de la música tropical me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia lo hagan desde el lado poco serio, en general. No se lo toman en serio, se lo toman como más para la joda y no como un arte distinto. Quizás les gustará menos o más, pero no es para la risa, nada más. Es para generar alegría, pero siempre y cuando sea hecho con seriedad” comenzó diciendo Karina La Princesita.

“Para mí es como que no se la respeta, siempre se la representa con la pollera cortita y las botas largas, lo cual me parece bien, pero no siento que… No digo que fue una falta de respeto porque no lo tomo así de ustedes, solamente que no me siento representada: siento que se lo hace para el chiste” prosiguió diciendo la ex del Polaco. “Fue un acting sobre un juego” se defendió diciendo Novoa. “A esta altura me siento como triste porque, en general, siempre se la representa a la cumbia de la misma manera. No noto que lo hagan con el respeto y la seriedad que se merece” explicó la jurado.

“Ustedes venían diciendo que faltaba alegría y quisimos justamente traer alegría y divertirnos nosotros. Eso también existe en la cumbia y la bailanta, negarlo es hacernos los pelotu… Esto forma parte de la cumbia. Mi look está inspirado en Ariel de Ráfaga, en Agostini, Antonio Ríos… Y ese look, que le queda hermoso a Laura, lo hemos visto una cantidad de veces” dijo Patricio Arellano, el compañero de Laura, que intentó defender de esta manera su propuesta.

“No lo niego, por lo tanto no me hago la pelot… Simplemente, como representante de la música tropical, no me gustó. Y me gustaría que lo hicieran con la seriedad que se merece la cumbia, nada más” cerró diciendo Karina, que luego de la actuación de los chicos, se mostró emocionada al hablar con los conductores sobre lo que siente cada vez que alguien toma al género desde ese lado. Incluso hasta se la vio llorar durante las presentaciones siguientes.