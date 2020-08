La ronda de cumbia ha sido la más difícil para muchas de las parejas del Cantando 2020. Entre ellas, Laura Novoa y su compañero Patricio Arellano, que anoche tuvieron una actuación para el olvido. Al parecer, su idea era presentar algo pintoresco en cuanto a la cumbia, pero no lograron transmitir nada al jurado, que manifestó no haber entendido la propuesta. Como si eso no fuera poco, se cruzaron duramente con Karina La Princesita y quedaron entre los puntajes más bajos.

“Discúlpenme pero no salió. El pastel no se armó, no se vio. Lo siento. No tengo de dónde agarrarme tampoco” comenzó diciendo Nacha Guevara, la dueña del voto secreto en este ritmo. Luego, llegó el turno de Karina La Princesita, que fue la más dura de todas a la hora de dar su devolución. “Como representante de la música tropical me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia lo hagan desde el lado poco serio, en general. No se lo toman en serio, se lo toman como más para la joda y no como un arte distinto. Quizás les gustará menos o más, pero no es para la risa, nada más. Es para generar alegría, pero siempre y cuando sea hecho con seriedad” expresó la cantante y les puso un cinco.

Sin dudas, los comentarios de Karina y la tensa situación que se vivió en el estudio hicieron que las palabras siguientes se vivieran desde otro punto. El próximo en hablar fue Pepe Cibrián Campoy, que a pesar de tenerle mucho aprecio a Laura Novoa expresó que es una gran actriz, pero que cantó muy mal y en cuanto a su compañero, criticó el look que había elegido, que según el director teatral era una mezcla entre Antonio Ríos y Osvaldo Laport.

Finalmente, el único hombre del jurado les dio una puntuación de tres. La última devolución llegó de la mano de Moria Casán, que comenzó preguntando a la pareja que era lo que habían intentado hacer en su performance y luego de la explicación de Laura dijo: “En cuanto a lo actoral no me brindaste nada. Lo que me brindaste es que te hace falta gimnasio: tenés una laxitud en los músculos… No fue baile, no fue nada” comentó la one y les puso un tres.

Laura y Patricio cantaron el tema “Cachete, pechito y ombligo” de Pancho y la Sonora Colorada y en total consiguieron once puntos. Quedando así entre los puntajes más bajos, luego de Esmeralda Mitre que tiene ocho puntos. Motivo por el cual, este dúo ya está en la sentencia, que se verá el día lunes luego de que Cande Molfese junto a Fede Salles y luego Agustín Sierra le den el fin al ritmo. La gala de sentencia, duelo y eliminación se realizará toda el mismo día. ¿Quién será el próximo eliminado?