El miércoles por la noche, la pista del Cantado se convirtió en una verdadera fiesta. De la mano de Gladys La Bomba Tucumana y Tyago Griffo, todo el estudio salió al centro de la pista para bailar “La pollera amarilla”, el reconocido tema de la cantante tropical. Participantes, jurado, conductores, cámaras y productores. Todos menos el escribano, que a pesar de estar escondido en los rincones del show, es reconocido por formar parte tanto del Bailando como del Cantando desde hace ya muchos años. Laurita, no se la dejó pasar e intentó hacer que baile.

“El único que no bailó ayer, es el señor que está ahí, anotando cosas” comenzó diciendo Laurita Fernández mientras señalaba al escribano. “Que se hace el que no me escucha” lanzó la conductora ante la negativa del profesional para bailar. “¿Usted baila cumbia escribano, o no?” le preguntó la compañera de Ángel de Brito. Por su parte, el escribano negó con la cabeza. “Hoy va a bailar cumbia” lo desafió la bailarina.

“Es que tiene que certificarlo” bromeó por su parte de Brito, para luego darle una brillante idea a su compañera. “¿Querés que baile con vos?” le dijo a Laura. “Perdón, perdón, perdón escribano” dijo ella mientras se acercaba a donde él estaba para comenzar a bailar y pedirle al hombre que la siguiera en sus pasos. A pesar de sus intentos, el notario no pudo seguirle el ritmo a Fernández que tiene amplia experiencia en el mundo de la danza.

“Bueno, algo hizo” expresó Laurita mientras se reía y regresaba al centro del escenario para continuar con el programa. “De qué te estás vengando Laurita no sé, pero bueno, mirá que le gustan las rubias” le advirtió Ángel. “No, bueno, ¿pero está en pareja?” quiso saber la conductora. A lo que el hombre negó con su cabeza. “Tenemos muchas candidatas rubias para presentarle” expresó Laurita.

“Acá hay un lista larga” cerró diciendo Ángel. Recordemos que en la última emisión del programa, Laurita fue protagonista de otro particular momento cuando se interesó por saber sobre la historia de amor de Agus Agazzani y Agustín Bernasconi, que se dieron una segunda oportunidad luego de casi un año de estar separados. ¿Será este un palito para Nicolás Cabré y un intento por reconciliarse con él?