Ayer, el taller de Corte y Confección cerró sus puertas luego de tres temporadas al aire por la pantalla de canal trece. El programa conducido por Andrea Politti siempre tuvo buen número en cuanto a rating, por este motivo, muchos no logran entender esta decisión de sacar del aire el reality de moda y costura. Marcelo Tinelli, uno de los creadores de este show junto a LaFlia Contenidos, no se podía perder la gran final del programa y luego manifestó su tristeza por medio de Twitter: “Es un lujo para la televisión argentina.”

“Felicitaciones querida Andrea Politti por este PROGRAMÓN que es Corte y Confección” comenzó diciendo Marcelo Tinelli en su mensaje en la red social del pajaríto, para luego abrir una pequeña ventana de esperanza para todos los fanáticos del programa. “Me pone muy triste que hoy termine, pero siento que vamos a volver pronto. Es un lujo para la televisión argentina” cerró diciendo el cabezón en su mensaje para la conductora.

Luis, el participante venezolano se consagró como el gran ganador de esta exitosa temporada, que se mostró muy emocionado luego de que Politti abriera el sobre y lo anunciara como el gran diseñador del año. “Mamá te amo, eres mi vida” comenzó diciendo el participante en su discurso de agradecimiento y luego continuó diciendo: “A la gente que está en su casa, a toda la Argentina, a Venezuela, a todo el mundo. Quiero decir algo rapidito: Argentina a mí me devolvió las ganas de vivir. Y este programa me hizo renacer. Yo había perdido la esperanza, no tenía sentido en la vida. Y aquí lo recobré.”

Luego, la producción mostró un video al aire de lo que fue el paso del programa durante estas tres temporadas y para cerrar Andrea brindó sus palabras de agradecimiento y emoción por poder formar parte del show. “Ustedes no saben lo que yo necesito este amor y este cariño. Más en este momento que es cerrar un ciclo. Se terminó Corte y Confección, por lo menos este ciclo se ha terminado. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé en que lugar, en qué mundo, en qué país, en qué lugar… Pero hay algo que les quiero decir: Gracias a ustedes de corazón por haber estado ahí” explicó.

“Vamos que estamos pasando una situación muy difícil y muy complicada. Y hay mucha gente que está cerrando los talleres. Y eso le quiero decir a la gente: que tenga fuerza. Y que vaya para adelante. No importa, esto va a pasar. Y nosotros vamos a quedar. Porque somos seres humanos y le vamos a poner todo lo que haga falta” continuó y finalmente se disculpó por emocionarse hasta las lágrimas y destacó: “Me siento tan cerca de ustedes. Nos vamos. Gracias a todos. Los amo de corazón. Y nos vemos algún día en otro lado.”