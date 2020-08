Como ya sabemos, Karina La Princesita y Ángela Leiva, dos de los referentes femeninos en el mundo de la cumbia, están en pie de guerra desde hace ya muchos años. Según expuso Ángela, Karina fue una fuerte pared para poder potenciar su carrera en Argentina, motivo por el cual tuvo que irse a otros paises para poder crecer. Con la participación de ambas en el Cantando, estos viejos rumores salieron a la luz.

En la primera gala de Ángela junto a Brian Lanzelotta como compañero, la jurado no dudó en enfrentarla duramente por sus dichos y aprovechó la pista para dejar en claro su versión de los hechos. Si bien trataron de dejar todo arreglado en ese momento, parece ser que la relación entre ambas continúa un poco complicada. Durante una entrevista de Karina La Princesita en el programa de Pampita, la cantante no se guardó ningún tema para charlar con la modelo.

“Para mí no es una pelea. Por ahí yo hablé de algo que la mayoría de la gente no estaba enterada pero tenía la necesidad de decir públicamente que yo no tenía nada que ver con las trabas que ha tenido en su carrera. Y no me parecía justo hacerlo de manera privada porque lo que quería era que se entere la gente que desde aquel año hasta hoy me insultaban y me decían de todo pensando que yo le había puesto trabas en su carrera y yo no tenía nada que ver. Y creo que quedó claro y era lo que yo pretendía” explicó la ex del Polaco.

Ante esta respuesta, la conductora de Pampita Online quiso saber si existe la posibilidad de que alguna vez el público de la cumbia las vea juntas en un escenario. “Yo siempre que canto con alguien tiene que haber onda, más allá de la admiración como artista. Tiene que haber una onda que pueda decir: lo disfruto, no es por compromiso. Capaz que nos cruzamos detrás de las cámaras y pegamos una onda increíble o no. Y creo que tiene que ver más con eso” manifestó tajante.

Hasta el momento, la participación de Ángela y Brian en el Cantando 2020 ha sido muy positiva. Son una de las parejas más talentosas dentro del show y en cada una de sus actuaciones consiguen puntajes muy altos por parte del jurado. En cuanto a Leiva arrasó en las redes sociales con su voz y se ganó ya gran cantidad de nuevos fanáticos que la apoyan. Sin lugar a dudas es una de las grandes revelaciones del certamen.