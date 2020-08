En pocos días se cumple un mes desde que comenzó el Cantando 2020. El certamen superó las expectativas de muchos y ya tiene a su propio club de fans que quiere saber todo sobre el reality. Por lo que Ángel De Brito se encargó de salvar las dudas. El periodista se tomó dos días para revelar los detalles desconocidos del show que se prepara para incorporar nuevas parejas dentro de poco tiempo.

Al finalizar la gala del viernes, que concluyó bien arriba con la cumbia de Flor Torrente, Ángel invitó a sus seguidores a jugar a un ping pong de preguntas y respuestas en Twitter, que debió continuar el sábado ya que, según confesó, se quedó dormido. Una de las consultas que más se repitió fue cuántas parejas se sumarán al certamen. Por lo que el conductor expresó que serán 10 los nuevos equipos y una de las convocadas es Mica Viciconte.

A su vez, muchos quisieron saber si habrá un Var y De Brito lo negó. Con el hashtag #Ángelresponde, algunos usuarios se animaron a hacer preguntas más picantes. @EBauerstein indagó: “¿Qué opinás de la relación de @kari_prince y @nachaguevara? Queremos un microfono entre esos blindex. Debe ser tremendo”. En consecuencia, el periodista replicó: “Me gustan mucho las dos en el jurado”.

Por supuesto que los fanáticos de Flor Vigna no faltaron y preguntaron si la bailarina será una de las 10 convocadas. Sin embargo, Ángel lo negó, pero antes aclaró que él la invitó y la actriz no quiso. Asimismo, filoso como siempre, el conductor dejó en claro que si tuvieran que sumar a un nuevo jurado, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Aníbal Pachano no serían una de las opciones que él elegiría.

A su vez, Ángel De Brito reveló a quién le gustaría que esté en la pista del Cantando 2020. “Me gustarían @charlotte_chc. Un buen cantante y una buena actriz. ¡Muchos nombres ya los sé! Que vuelva @Karijelinek”, aseguró el conductor de LAM. Finalmente, el periodista confesó qué pareja fue mejor y cuál peor en la cumbia. Según manifestó el famoso, para él su equipo favorito fue el de Gladys La Bomba Tucumana, y el más feo el integrado por Esmeralda Mitre.