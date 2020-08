En el día de la fecha, es el cumpleaños de Facundo Astudillo, joven desaparecido desde el comienzo de la cuarentena obligatoria en Argentina. Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo dejó un mensaje de feliz cumpleaños a su hijo vía redes sociales. Está dedicada a su hijo, en donde deja en claro que lo sigue esperando, en esta ocasión “hasta la verdad y justicia”.

El joven desapareció el 30 de abril, mientras viajaba de Villa Luro a Bahía Blanca. Mañana tendrá lugar en la Quinta de Olivos, en Buenos Aires, la reunión entre el presidente la Nación, Alberto Fernández y la madre de Astudillo; con el propósito de charlar la causa de su hijo. Aunque hoy no es un día cualquiera, hoy se cumplen 23 años del nacimiento de facundo, y la madre publicó un mensaje que conmociona.

“Mi hijo hoy cumpliría 23 años. Estuve tres meses para sacarlo de neonatología, para mí era mi milagro. Pero me lo robaron, personas con uniforme azul que se creen dueños del mundo. A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense. Yo sé lo que pasó”. Asimismo, vía Twitter dejó otro mensaje: “23 años, amor mío. 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme. Te amo. Te espero hasta la verdad y justicia, mi niño”.

23 años amor mio 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme ,Te amo Te espero asta la verdad y justicia mi niño pic.twitter.com/R4RYw8F4MW — Cristina Castro (@Cristin96056904) August 23, 2020

Tras el encuentro con Fernández, ella afirma: “Ahora me voy fortalecida para Buenos Aires, me llevo el abrazo de cada uno de los que quieren a mi hijo. Me voy con esa sensación de que me llevo a todo el pueblo conmigo”. “Tenemos un encuentro para el lunes al mediodía. Ya he hablado mucha veces con él, creo que ya lo tengo re podrido”, confirma la agenda del día de mañana respecto al caso.

Recién a partir del 5 de septiembre, es decir dentro de dos semanas, se sabrán los resultados de la pericia, reveló la madre. Cree que los restos encontrados son los de su hijo, y pese a la espera del resultado se encuentra firme. “Ahora me voy fortalecida para Buenos Aires, me llevo el abrazo de cada uno de los que quieren a mi hijo. Me voy con esa sensación de que me llevo a todo el pueblo conmigo”.