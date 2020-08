A pesar de que permanecieron un par de semanas separados, y se especulaba que era para siempre, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli sorprendieron a todos al revelar que se encontraban reconciliados. Asimismo, la pareja ya se volvió a mostrar en las redes sociales, y se ven más enamorados que nunca. El sábado por la tarde, la actriz ridiculizó al periodista en Instagram y bromeó: “No entiende nada”.

Los famosos suelen mostrar su día a día en las redes sociales. El sábado, Guillermina compartió un video de Marcelo jugando con Lolo, el hijo que tienen en común, y aseguró: “Cuando ya no sabés cómo entretener a la crianza”. Luego, la modelo subió un video dentro del auto e hizo una broma: “Semáforo, ¿no les pasa que una mínima salida de compras es toda una aventura, y está bueno? Crónicas de cuarentena 2020”.

En la historia, Valdés baila con el tapabocas puesto. Sin embargo, al volver a la casa le mostró el video a Tinelli, y al parecer este no comprendió lo que su mujer quiso transmitir. La mediática posteó un último video en el que se ve al “Cabezón” analizando la publicación de la famosa, y haciendo cara de confundido. Por lo que la dueña de la línea de zapatos aseguró: “No entiende nada”.

Hace unos días, la pareja manifestó su tristeza por los incendios ocurridos en el casino de Necochea, la ciudad costera de donde Guillermina es oriunda. El fuego se concentró principalmente en el Teatro Auditorium, por lo que la modelo no dudó en exhibir su malestar al respecto, y Marcelo la apoyó. “Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad”, reflexionó la actriz.

Asimismo, Valdés confesó que su primer trabajo lo obtuvo en esa institución. Por lo que en esa misma línea agregó: “Ese espacio tenía un teatro con una acústica increíble, una pista de patinaje, una pileta y un espacio común que no fue realmente aprovechado y mantenido en el último tiempo. Me da muchísima pena lo que está pasando”. Marcelo Tinelli compartió su malestar: “Que tristeza absoluta, todo esto que pasa en la hermosa Necochea”.