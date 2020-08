Desde que comenzó el Cantando 2020, Karina La Princesita no se guardó ningún comentario, todo lo que piensa lo dice. A pesar de que en un principio se creyó que la cantante iba a ser la miembro del jurado menos mediática, la joven demostró que no fue así y todas las semanas protagoniza algún escándalo. Este fin de semana, la famosa le pasó factura al familiar de uno de los participantes del certamen.

En la última gala del reality, Karina presenció un tenso momento con Laura Novoa y su compañero Pato Arellano. La pareja interpretó “Cachete, pechito y ombligo”, el hit de Pancho y La sonora colorada. Sin embargo, la jurado se lo tomó como una falta de respeto para la cumbia.”Me pone muy triste que representen a la cumbia desde un lado poco serio. No me siento representada, siento que se lo hace para el chiste”, manifestó la cantante.

Al parecer, a Mariel, la hermana de Arellano, no la convenció la devolución de La Princesita y lo expresó en Twitter. “¿En pasión de sábado, las chicas divinas con sus faldas cortas, están subestimando la cumbia? ¿El pelo largo en los varones es insultante para quién? @kari_prince tal vez no lo hicieron como debían pero no quisieron herir a nadie”, escribió la usuaria. Y la famosa que no deja pasar una le replicó al instante.

“¿¿¿Usted prestó atención a lo que dije??? ‘Siempre se la representa con la pollera corta y la bota larga lo cual me parece bien’ (haciendo referencia a la poca creatividad). Lo que no me gustó fue el clown en la cumbia, los sonidos orgásmicos y la forma de cantarla. Gracias”, lanzó filosa Karina. No obstante, la hermana de Arellano no fue la única que aprovechó para pasarle factura a la intérprete.

Una usuaria comentó en la misma conversación: “No se por qué ahora te hacés la que defendés tanto la cumbia. Yo me acuerdo que cuando estabas con el Kun (Agüero) te habías cansado de la cumbia y querías cantar Pop, ¿o te olvidaste?”. Rápidamente, Karina La Princesita ya un poco irritada, sentenció: “Quiero dejar la cumbia y cantar pop Dios mío. Al día de hoy, busco el archivo para ver dónde dije eso y por qué miércoles al día de hoy hay gente que me recrimina esa gran pavada”.