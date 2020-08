El sábado, Ángel De Brito jugó a un ping pong de preguntas y respuestas con sus seguidores de Twitter, y reveló todos los detalles que aún no se conocían del Cantando 2020. A su vez, el periodista aprovechó la inquietud de una usuaria para hacerle un reclamo a Marcelo Tinelli por no asistir a la pista del certamen. El “Cabezón” juega a ser jurado desde el sillón de su casa, pero al parecer no tiene pensado ir al reality.

Los fans del show hicieron toda clase de consultas. Algunos hasta quisieron indagar sobre las internas del Cantando. Por suerte para ellos, Ángel replicó todo sin filtro. No obstante, hubo una respuesta que llamó la atención de todos. “¿Irá Marcelo a verlos al piso? ¡¡¡(Respondeme una Einshel please, love you)!!!”, quiso saber @MirandaV14Ok. Por lo que rápidamente, el periodista hizo una declaración filosa.

“Por ahora, no estaría cumpliendo”, lanzó De Brito pasándole factura a Tinelli. Y algunos usuarios aprovecharon el tuit para continuar con el reproche hacia el conductor del Bailando por un Sueño. “Le prometió a Lizardo ir a verlo, y después le criticó los pantalones, pero le halagó la remera”, manifestó una seguidora. Asimismo, otro tuitero bromeó con que el “Cabezón” se “estaba haciendo rogar”.

A su vez, Ángel reveló qué famosos le gustaría que estén en la pista. Vale aclarar que dentro de poco se incorporarán diez parejas nuevas al certamen. “Me gustarían @charlotte_chc. Un buen cantante y una buena actriz. ¡Muchos nombres ya los sé! Que vuelva @Karijelinek”, manifestó el periodista. Luego, el conductor confirmó que una de las convocadas es Mica Viciconte, aunque la mediática aún no cerró contrato.

Por último, un usuario de la red social del pajarito le consultó sobre el vínculo que tienen dos miembros del jurado. “¿Qué opinás de la relación de @kari_prince y @nachaguevara. Queremos un microfono entre esos blindex. Debe ser tremendo”, quiso saber @EBauerstein. Por consiguiente, Ángel De Brito fue directo al grano y sentenció, evitando generar polémica: “Me gustan mucho las dos en el jurado”.