Hace unos días, Lola Latorre realizó un comunicado en el cual reveló que abandonaría la red social del pajarito por las críticas que recibe luego de cada gala del Cantando 2020. En la publicación, la modelo se mostró muy dolida y manifestó no ser lo suficientemente fuerte para soportar las opiniones. Finalmente, la joven contó en Los Ángeles de la mañana cuál fue el comentario que la llevó a cerrar Twitter: “Todo el mundo me decía anoréxica”.

Al finalizar la gala de cumbia, Lola utilizó su red social para hacerle saber a sus fans la decisión que tomó. “Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando (en el Cantando), es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, comenzó explicando la hija de Yanina Latorre.

Al día siguiente, Latorre dio una entrevista para LAM y se explayó sobre por qué accionó de esa manera. “Desde la primera gala veía mucha violencia. Siempre tuve Twitter, pero nunca lo usé. No tenía la aplicación directamente, y Lizardo (Ponce) me incentivó y me dijo ‘hacete Twitter ahora que estamos en el Cantando’. Entonces lo reactivé”, detalló la modelo ante la mirada atenta de Ángel De Brito.

En la misma línea, Lola agregó: “Desde la primera gala me puse mal por los comentarios, no por la crítica, que me la recontra banco porque no cantamos bien y estamos para aprender, pero hay mucha violencia y comentarios muy agresivos. Pero siento que todavía no estoy preparada para leerlos y por eso lo mejor fue dejar mi cuenta ahí”. Al escuchar las declaraciones, Andrea Taboada quiso saber cuál fue el comentario que más la hirió.

Por lo que Lola Latorre concluyó: “Cuando cantamos la cumbia, yo estaba con un top y short y todo el mundo me decía ‘anoréxica’, y muchas cosas agresivas que no me suman para crecer. En Instagram la gente es mucho menos violenta. A mí no es que me afecta la critica, el ‘che Lola cantaste mal’. Me molestó el meme de Peter La Anguila diciéndome: ‘Sos anoréxica como él’. Me pusieron cosas re violentas que no me parecen para nada graciosas”.