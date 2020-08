Desde el comienzo del Cantando 2020, Lourdes Sánchez no se pierde una gala y opina sobre todo lo que ocurre en su cuenta de Twitter. Al parecer, la bailarina extraña su rol como jurado en el Var. Muy filosa con sus devoluciones, la mediática apuntó contra Karina La Princesita luego de la edición del viernes. La pareja del Chato Prada aseguró: “En su show canta con mini short y botas, yo lo vi”.

En la última gala del certamen, Karina criticó la vestimenta que utilizó Laura Novoa para su interpretación de la cumbia. “Para mí es como que no se la respeta (a la cumbia), siempre se la representa con la pollera cortita y las botas largas, lo cual me parece bien, pero no me siento representada”, manifestó la cantante de la movida tropical. Por lo que al escuchar el comentario, Lourdes saltó en Twitter.

“Pero Karina en su show canta con mini short y botas, y yo lo vi”, reveló Sánchez. Sin embargo, un usuario defendió a La Princesita. @Emi_messina le explicó: “Se refiere al tono payasesco de representarlo”. Por supuesto, la bailarina no permaneció callada y aclaró: “¡Sí, esa parte entendí! Pero también dijo que era una falta de respeto la ropa”. Por su parte, Karina no le replicó nada, pero seguro llegado el momento le pasará factura a la famosa.

Asimismo, Lourdes no sólo criticó la devolución de Karina, sino que también opinó sobre el rol de Nacha Guevara en el jurado. “La mejor Nacha, un 8”, escribió la mediática en la red social del pajarito. A pesar de ello, hace unas semanas la ex participante del Bailando por un Sueño juzgó a la actriz. Luego del debut de Adabel Guerrero, la directora se quejó en su devolución de los problemas con la acústica.

Por lo que sin filtro, Lourdes Sánchez primero lanzó filosa: “El jurado contra Nacha”. Y no terminó ahí, rápidamente la bailarina agregó: “Nacha andá al Colón a puntuar que ahí tenés buena acústica”. Al ver esta publicación, Marcelo Tinelli, muy atento a las redes sociales, se sorprendió y le replicó un “Epa”. Finalmente, la actual pareja del Chato Prada concluyó: “Pero a Nacha nada le viene bien”.