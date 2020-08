Al parecer, este año Marcelo Tinelli no estará en la televisión, a menos que levanten el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, el periodista se encuentra a cargo de varios proyectos junto a La Flia. El viernes pasado, concluyó Corte y Confección para darle lugar a Mujeres, el nuevo magazine de El Trece que comienza mañana. Por lo que el “Cabezón” se mostró muy emocionado en las redes sociales y aseguró: “Vamos con todo mañana”.

Luego de ver una entrevista que le realizó Infobae a Soledad Silveyra, Marcelo no se contuvo y manifestó en Twitter: “Vamos MUJERES, con todo mañana a las 14.30. Estamos muy felices de hacer este programa y tener este elencazo. Los esperamos por @eltreceoficial”. El ciclo contará con la participación de Solita, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vásquez, quien dio positivo en Covid 19 hace unos días.

A pesar de su alegría por el nuevo programa, Tinelli también se mostró muy triste por el final de Corte y Confección. “Felicitaciones querida Andrea Politti por este programón que es Corte y Confección. Me pone muy triste que hoy termine, pero siento que vamos a volver pronto. Es un lujo para la televisión argentina”, escribió el conductor del Bailando por un Sueño en la red social del pajarito.

Con respecto a Mujeres, Marcelo y la productora eligieron a Ángela Leiva para que sea quien interprete la cortina musical del ciclo televisivo. “La convocatoria me llega a través de la producción. Me contaron que había un programa nuevo, que estaba a punto de estrenarse y que tenía una canción que querían que yo la cante. No iba a decir que no jamás. Para mí, cantarle a las mujeres significa muchísimo”, confesó la famosa en una entrevista para El Trece TV.

A pesar de que Marcelo Tinelli no conduce ningún programa este año, el periodista encontró un nuevo rol que le sienta muy bien. El “Cabezón” no se pierde ninguna gala del Cantando 2020 y, a su vez, le da una devolución a cada pareja a través de Twitter. Es más, el mediático reveló que le gustaría ocupar la quinta silla en el jurado. ” Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. ¡¡En cualquier momento arranco a poner puntajes!!”, expresó el productor.