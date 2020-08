El próximo mes finaliza el congelamiento de cuotas de los créditos UVA y de los alquileres. Por lo cual, el Gobierno Nacional está estudiando qué medidas tomar. Sin embargo, aún no se define si se hará una prorroga de este “alivio” para los deudores hipotecarios e inquilinos o si ha llagado el momento de liberar los aumentos.

El 29 de marzo pasado, dado el contexto de crisis económica ocasionada por el aislamiento contra la pandemia, el presidente Alberto Fernández dictó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) referidos a los créditos y a los alquileres. Por lo cual, se dispuso el congelamiento de los montos mensuales hasta el 30 de septiembre. Es decir que desde entonces todos los deudores hipotecarios UVA e inquilinos pagan lo mismo que en marzo

Inquilinos preocupados

Asociaciones y entidades como la Federación de Inquilinos y la Defensoría del Pueblo solicitan que el decreto 320/20 se extienda hasta marzo de 2021. Le enviaron una carta a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en la que expresan una “profunda preocupación” por la finalización del decreto. Según un relevamiento realizado por la Federación, un tercio de las familias tuvo problemas para pagar el alquiler en agosto y hay un millón que podrían ser desalojadas.

Por ello, uno de los reclamos que realizan es que no haya desalojos. El Gobierno decretó que no habría desalojos, ni aumentos de alquileres hasta el 30 de septiembre, pero todavía un tercio de los inquilinos tiene problemas para pagar. Fernando Muñoz, quien está a cargo del área del Inquilino en la Defensoría del Pueblo, expresó que “El decreto se tiene que prorrogar porque empodera al inquilino y es fundamental: si no se prorroga habría una montonera de juicios de desalojo”.

Reclamos por los UVA

Por otra parte, la organización HipotecadosUVA viene reclamando que “se prorroguen las medidas de alivio por la pandemia”, que incluyen los DNU y las disposiciones del Banco Central y que “se avance en la mesa de diálogo con el Ministerio de Hábitat”, que tienen abierta “para discutir una salida de la indexación”. No obstante, Alberto Fernández señaló que los créditos UVA son “acuerdos entre privados” y que, por lo tanto, el Estado no puede salir a solucionarles la situación.