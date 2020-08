Luego de seis años de relación, Rocío Oliva y Diego Armando Maradona decidieron separarse hace aproximadamente un año atrás. La pareja fue muy mediática y continúa siéndolo a pesar de la ruptura. Hace unos días, la futbolista confesó que se encuentra nuevamente de novia. A su vez, la deportista recordó en Pampita Online su convivencia con el Diez en Dubai, y reveló: “Había días que no nos queríamos ni ver”.

Pampita quiso saber: “La gente siempre cree que la vida de las botineras es muy glamorosa, pero después ellas cuentan que no es tan así. ¿Cómo fue tu experiencia?”. Sin filtro, Rocío no dudo en develar todos los detalles. “Yo lo acompañaba. Trabajar no podía porque para las mujeres es muy difícil trabajar en Dubai, por la cultura. Pero no me arrepiento porque lo hice por amor”, declaró la jugadora de fútbol.

Sin embargo, Carolina Haldemann, panelista del ciclo televisivo, quiso saber más y la interrogó: “¿Sentiste que tuviste tu lugar?”. Por lo que enseguida, Oliva aseguró que sí: “Estábamos casi siempre solos. Se iban las empleadas y nos quedábamos solos. Jugábamos al fútbol, al paddle, ya no sabíamos a qué más jugar, y había días que no nos queríamos ni ver ya. Pero al compartir esta pasión del fútbol se me hacía muy fácil acompañarlo”.

A su vez, Rocío enumeró los aspectos buenos de haber dejado todo por amor. “Fue una linda experiencia. Lo veo como algo positivo. Pude viajar, crecer, vivir otras culturas, nutrirme de un montón de cosas. Aprendés idiomas y a cómo se maneja la gente en otro país, además de que el tema de la seguridad allá es una cosa excelente. También me hice amigas del fútbol”, contó la mediática.

Finalmente, Rocío Oliva cerró: “A veces uno por amor hace esas cosas de acompañar y dejar algunas cosas de lado. Yo siento que lo hice por amor y no me arrepiento tampoco. Aprendí mucho, viví 6 años afuera donde aprendí muchas cosas que quizás acá en la Argentina no las hubiese aprendido. Así que lo tomo como algo que me nutrió a mí como mujer más que nada. Pero siempre estuve expectante al día en que íbamos a volver a Argentina”.