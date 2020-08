Alberto Fernández volvió a criticar duramente la gestión de Cambiemos, teniendo en cuenta los índices de los últimos cinco meses a raíz de las medidas adoptadas para combatir la pandemia por lo cual expresó que “a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”. Además, defendió la decisión de convertir a la telefonía celular, internet y la televisión por cable en servicios públicos: “No estoy en guerra con nadie”

“Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, expresó el presidente. Por lo cual alegó que la economía “se está recuperando”.

Además, se mostró en discrepancia por las declaraciones que hizo Macri sobre la marcha del 17A, en la cual cientos de argentinos decidieron manifestarse en las principales ciudades del país en contra el gobierno nacional.“Estoy orgulloso de que miles de argentinos hayan salido a decirle basta al miedo y al atropello”, sentenció el ex presidente desde Suiza, donde preside la Fundación FIFA. En respuesta, el mandatario dijo que: “A Macri le interesa más el fútbol de lo que pasa en nuestro país si habla de ese modo. Me hiere profundamente. Para él, la economía es más importante que la gente y yo no quiero eso”.

Con respecto al avance de la pandemia admitió que “hay cierta estabilidad en el tema sanitario” y que está muy atento a lo que sucede en Salta, La Rioja y Mendoza. Sin embargo, hizo una diferencia entre ésta última provincia y las dos primeras: “Mendoza tiene condiciones sanitarias para atender a la gente y camas suficientes.”. Recordó que “el problema no está superado y que hay que se cuidadosos .y estar atentos para evitar el contagio”

A su vez, la semana pasada tomó la decisión de congelar las tarifas de Internet, telefonía y TV por cable y declararlos servicios públicos esenciales “para defender los intereses de los argentinos”. Y a pesar que algunos de sus críticos están convencidos que la medida adoptada fue en contra de una de las tres empresas que brindan ese servicio de triple play, el Jefe de Estado fue contundente: “No estoy en guerra con nadie”.