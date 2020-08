Yanina Latorre se caracteriza por decir lo que piensa sin ningún filtro. Y desde que comenzó el Cantando 2020, eso no cambió. La mediática no sólo defiende a su hija Lola, quien participa del certamen, sino que también arremete contra todos aquellos que no le gustan. Esta vez le tocó el turno a Esmeralda Mitre, a quien defenstró tras su última actuación en el reality y lanzó filosa: “¡Qué maleducada!”.

El jueves, Esmeralda interpretó “La pollera amarilla”, el hit de Gladys La Bomba Tucumana, y obtuvo tan sólo ocho puntos. Sin embargo, luego de su performance, la actriz brindó un show que desvirtuó la pista. Hasta logró que Nacha Guevara se cubra la cabeza con un abrigo para no ver lo que ocurría. Claramente, Yanina no se guardó su opinión y le dijo de todo a la mediática a través de Twitter.

“Que horror lo de Esmeralda. No se bien qué decir. Pobre su soñador”, comenzó expresando Latorre. Luego, el compañero de Mitre, Nell Valenti, cantó junto a su novia Melina de Piano, por pedido de Karina La Princesita. No obstante, al parecer a Esmeralda no le gustó la intromisión y comenzó a cantar ella. Por lo que la angelita la criticó: “Hermosos Nell y su novia. Y se mete Esmeralda. No puede soportar que otro tenga su momento. Un espanto”.

Y no terminó ahí. Yanina indignada por lo que veía aseguró: “‘El centro soy yo’ dice Esmeralda. Qué desesperación por sobresalir”, y en esa misma línea agregó: “Dios qué maleducada es Esmeralda no soporta lo bien que canta la novia de Nell”. Al mismo tiempo, la panelista de Los ángeles de la mañana reposteaba todas las publicaciónes de aquellos que criticaban a Mitre y manifestaban que les daba vergüenza ajena el show.

Sin embargo, Esmeralda no fue la única “víctima” de los dichos Yanina Latorre. En la gala del viernes, Pato Arellano fue el protagonista de los tuits de la angelita. El cantante confesó en el Cantando: “La otra vez se armó un revuelo en Twitter porque dijeron que era figura”. Por lo que la mediática no se contuvo y disparó: “Arrancó el cartonero del soñador de Laura Novoa, que aclara lo que nadie le preguntó. Se armó un revuelo dice. Lo siguen 4”.