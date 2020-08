Este año, el Cantando 2020 logró tener su propio fandom. Desde su comienzo, el certamen posee un grupo de seguidores que lo siguen cada día y comentan todo lo que ocurre en las redes sociales. Por lo tanto, Ángel De Brito decidió jugar a un ping pong de preguntas y respuestas con los usuarios de Twitter, quienes debían realizar consultas con el hashtag #Ángelresponde. Allí, el periodista reveló si continuará el reality en 2021.

Una de las seguidoras del concurso quiso saber: “¡¡¿¿¿Si le sigue yendo bien al Cantando puede que vuelva en el 2021 en vez del Bailando???!! ¿O podrían estar ambos? #Ángelresponde. Es que quiero seguir viendo a Karina La Princesita en el jurado”. Es importante recordar que el certamen ya se hizo en otros años y permaneció al aire durante dos temporadas. Sin embargo, luego se dejó de realizar por el Bailando.

Por lo tanto, De Brito no dudó en responder la pregunta y aseguró: “¡Surgió porque no se puede bailar! 2021, ¿por qué no?”. Y así sembró la duda de si el show continuará el año próximo. Si continúa la pandemia, seguramente sí. No obstante, si los protocolos se terminan, seguramente pueda volver el Bailando por un Sueño con Marcelo Tinelli y se deje el Cantando en espera por un tiempo.

Otros usuarios prefirieron preguntar sobre las internas del certamen. @EBauerstein lo interrogó: “¿Qué opinás de la relación de Karina La Princesita y Nacha Guevara? Queremos un microfono entre esos blindex. Debe ser tremendo”. Sin entrar en ninguna polémica, Ángel afirmó: “Me gustan mucho las dos en el jurado”. A pesar de ello, los seguidores expresan continuamente en las redes sociales que la única que les gusta en el rol es la cantante de cumbia.

Por último, Ángel De Brito no sólo habló sobre su participante preferido, sino también confesó quién le gustaría que se sume al Cantando, puesto a que entrarán 10 parejas nuevas. En primer lugar, según manifestó el periodista, Gladys La Bomba Tucumana es la pareja que más le gustó en el ritmo de la cumbia. Luego, sobre los próximos convocados mencionó: “Me gustarían @charlotte_chc. Un buen cantante y una buena actriz. ¡Muchos nombres ya los sé! Que vuelva @Karijelinek”.