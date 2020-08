Este viernes, Flor Torrente salió a la pista del Cantando para homenajear a Gilda en la gala de cumbia. Junto a su partenaire Michael Hersch, interpretaron “No me arrepiento de este amor” y si bien no deslumbraron del todo al jurado, quedaron en la zona alta de los puntajes. Sin dudas lo que más llamó la atención tanto como de los especialistas que los evalúan como de los internautas en las redes sociales, fue el look de Flor Torrente que causó mucho revuelo.

Según explicó la hija de Araceli González, investigó mucho a Gilda para poder salir al escenario y si bien usó algunos accesorios icónicos de la cantante tropical, como fue las flores, también quiso poner el lado Flor Torrente, en el look. Por eso, en lugar de usar el color celeste en el vestido, optó por un amarillo más fuerte y llamativo. Sin dudas el vestido era muy sexy ya que además de tener un color que destacaba, las flores y las transparencias le daban un toque especial.

Luego de su actuación, los miembros del jurado destacaron la elegancia de la joven, que siempre sobresale en sus performances. Y los usuarios se hicieron eco de esto. “Flor Torrente es el ejemplo de que la cumbia no es una minifalda y botas largas. Hizo cumbia y estuvo bellísima”, “Lo hermosa que es Flor Torrente, y ese vestido por Dios”, “Es arte Flor” fueron alguno de los mensajes de los usuarios en Twitter.

Que además crearon algunos memes, pero a favor de la artista, para hablar de su show y su look espectacular. Su actuación llegó para iluminar en medio de lo fue un “viernes negro” según lo definió Laurita Fernández, la conductora del programa, luego de las complicadas presentaciones de Agus Agazzani junto a Facu Mazzei y la de Laura Novoa, que causó total polémica con Karina La Princesita, que sintió que la actriz se burlaba de la cumbia y no se la tomaba de manera seria.

“En general no se lo toman en serio. No lo hacen con seriedad. No hay respeto. Se representa con la pollera cortita y las botas… No me siento representada, que lo tomaron para el chiste. A esta altura me siento triste porque siempre se representa de la misma manera, sin seriedad ni respeto” expresó la cantante a Laura Novoa en su descargo. Luego, en el resto del programa se la notó muy sensible, incluso lloró durante la performance de Facu Mazzei.