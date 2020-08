En las últimas semanas, el cantate tropical “El Dipy” causó gran revuelo debido a su enfrentamiento por Twitter con Pablo Echarri, luego de que ambos opinaran distinto respecto a un video que hablaba del lenguaje inclusivo. Hoy, en una entrevista con Ángel de Brito, el cantante confesó que ya lo llamaron para participar del Cantando 2020, debido a que pronto se verán nuevas incorporaciones en la pista. ¿Aceptó?

“Por sí o por no, en algunos días van a haber incorporaciones al Cantando. ¿Te ves como participante?” le preguntó el compañero de Laurita Fernández. “Ya me llamaron” manifestó El Dipy. El conductor de LAM se mostró muy sorprendido con la respuesta del músico y quiso seguir investigando un poco más respecto a esta propuesta. “Bárbaro. ¿Cuándo entrás?” le consultó de Brito. “Cuando arreglemos” dijo él mientras se acercaba a la cámara astutamente, ya que la entrevista se realizó vía zoom.

“Estás muy caro. Convocado al Cantando 2020” bromeó el conductor. “Me convocaron hace dos días y quedamos en hablar. Hay mucha gente que lo castiga a Marcelo por el lugar en el que está en la política y yo sé diferenciar esas cosas” expresó el cantante tropical, que ya dejó en claro que no tiene la misma postura política que Echarri, ya que en su pelea por medio de las redes sociales arremetió duramente contra él por su pensamiento político.

“Puedo estar o no de acuerdo en un montón de pensamientos, pero gracias a él que me hizo entrar en el Bailando 2017 a mí me conoce Doña Rosa, Don Pepe, todo el mundo” expresó agradecido el músico con Marcelo Tinelli. “Siempre voy a estar agradecido, por más que digan lo que quieran de él o piensen lo que fuera” prosiguió. “Bueno, Dipy, te espero en la pista. Te voy a presentar un par de gente que está dando vueltas para entrar a la pista” le dijo Ángel para cerrar la entrevista.

“Hay que arreglar primero, Ángel” explicó él, acercándose otra vez de manera pícara a la cámara. “Ese ya no es mi tema. Hablalo con tu amigo Marcelo” cerró diciendo de Brito para luego despedir al entrevistado. Además, en el programa de hoy, anunció que muchas de las figuras que se sumarán al reality van a dar mucho que hablar. ¿Cómo le caerá esto al resto de los participantes? Ya que recordemos, que históricamente, cada vez que se incorporan nuevas parejas en el Bailando, el resto de los participantes se molesta debido a que están haciendo mucho esfuerzo por llegar al final del show y los nuevos ingresan con otra energía.