No solo que el ministro político, Jorge Moreno, no pudo citar méritos significativos para destacar en los nominados a la nueva Corte de Justicia que promueve el Gobierno sino que uno de los diarios oficialistas no encontró mejor definición para la futura jueza Fabiana Gómez que “la esposa de”. De todas formas, antes de eso, la popular solo la conocía por sus dotes artísticos en el Tik Tok con su marido, el intendente de FME, Guillermo Ferreyra, en un sketch donde joroban a un ciego.

Por supuesto, la gente no fue menos compasiva con Hernán Martel, quién solo puedo acreditar 8 años como funcionario municipal de la capital, joven dirigente del sector que llaman “jalilismo bobo”. Es decir que, en ambos casos… al diablo! la carrera judicial, la motivación de sentar jurisprudencia, el ideal o alguna idea vinculada al mejor funcionamiento de la justicia, aunque más no sea una columna los domingos en un diario sobre la temática judicial.

Algunos creyeron ver un “error intencional” en la tapa de un diario local con el objeto de cambiar el foco de atención y así ayudar a la inexperta abogada convirtiéndola en “víctima” del machismo. Sin embargo se trataría de una jugada de tiro corto, no solo por subestimar a los vecinos que hoy se manejan rápido por las redes sociales sino que además sería un sincericidio oficial de que la doctora Gómez no tiene otro mérito más importante que ser “la mujer de”.

Mejor hubiera sido presentar pergaminos o guardar silencio que la torpe intentona de pretender manipular a los catamarqueños por parte de los medios adictos al poder y los bufones del rey. A pesar de todo, la designación de Martel y Gómez parece un mero trámite. Algo que no puede hacerse sin la complicidad de los legisladores. Si la calidad institucional se rige por el temor al apellido Jalil nadie sabe dónde vamos a ir a parar.

El oficialismo confunde calidad con cantidad, cree que aumentando el número de miembros de la Corte va a mejorar la administración de la justicia, como si fuera poco, con ilustres desconocidos. Para los que no lo vieron del Tik Tok, en el sketch elegido por el intendente Guillermo Ferreyra y la doctora Gómez el chiste es aprovecharse de un discapacitado visual, joder a un no vidente. Tal vez un presagio de lo que será la futura Corte de Justicia de Catamarca.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija