Hace una semana, comenzó una guerra inesperada entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita. La cantante le pidió a la mediática que respete sus devoluciones y muestre más humildad a la hora de recibirlas. Lo que provocó el enojo de la actriz quien no sólo la confrontó en la pista, sino que al día siguiente luego de la pelea, rompió el silencio en Por si las moscas y aseguró: “Es un juego pero hay límites”.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para La once diez, Floppy no se guardó ningún comentario. “Si me tiran balas estoy ahí porque soy Floppy guerrera y no me van a pasar por arriba. Estoy aprendiendo en la música, y es un juego pero hay límites, entonces me defendí. Yo trato de enfocarme en la parte vocal, en la música y haciendo las cosas bien”, comenzó expresando la modelo sobre su conflicto con la cantante de cumbia.

Y en la misma línea, Tesouro agregó: “El único percance fue con Karina, pero con el resto del jurado no tuve nada, y lamentablemente, porque ella como artista me gusta y esperaba que disfrutara lo que hice. Lo que defendí fue mi trabajo y el del equipo, consideré que no hubo desafinaciones tales como para bajarnos el 50% de la nota”. Es importante mencionar que la miembro del jurado le puso seis puntos por su performance.

Rápidamente, Floppy continuó refiriéndose a la devolución que recibió de La Princesita: “Ella después me explico que me habló de lo vocal y yo no entendí eso. Pero no es verdad que no soy receptiva y no tengo humildad, porque yo hace 15 años que trabajo, y estoy como el primer día aprendiendo y recibiendo. Todos los artistas pueden tener errores, y en la pista puede pasar de todo, pero siempre con respeto.

Finalmente, Floppy Tesouro habló de cómo vive su rol en el Cantando 2020. “Yo disfruto mucho cantar. Me apasiona y emociona la respuesta de la gente, de los colegas que me dicen que es lindo lo que estoy haciendo. Y tengo un hermoso equipo, así que haciendo lo que me gusta y me apasiona”, cerró la mediática. Al comienzo del certamen, la actriz confesó que cantar siempre fue su sueño, y hace poco lanzó su primer tema.