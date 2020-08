El pasado jueves, Esmeralda Mitre revolucionó la pista del Cantando 2020. Lamentablemente, la actriz no convenció al jurado con su interpretación de “La Pollera Amarilla”. Sin embargo, a la mediática no le importó eso, sino que le confesó a Ángel De Brito su indignación porque en la sentencia el periodista le cortó el micrófono. Y al parecer, el enojo de la famosa continuó luego del certamen, ya que le inició la guerra al conductor en Twitter: “¿Por casa cómo andamos?”.

Apenas ingresó a la pista, Esmeralda le hizo un fuerte descargo al conductor del certamen. “Vos sabés Ángel que te quiero mucho y te lo digo con todo respeto. A mí no me calló el jefe de Gobierno ni Mirtha Legrand. Marcelo Tinelli me cortaba el micrófono con respeto y jugando. Así que Ángel a mí no me cortes el micrófono. Si lo volvés a hacer me voy a ir”, comenzó diciendo la actriz mientras De Brito se reía por la amenaza de renunciar.

No obstante, el debate no finalizó en la pista. Una usuaria de la red social del pajarito, bromeó: “No me cortes el teléfono porque sólo me lo corta Marcelo”, en alusión a los dichos de Mitre en los cuales siempre confundía la palabra micrófono por teléfono. Al ver el tuit, Ángel reaccionó: “Ahí está Esmeralda Mitre mega Olfa (chupamedias) de Marcelo Tinelli. A la fila”. Al leer la acusación, la mediática no se hizo esperar y lo confrontó.

En consecuencia, Esmeralda le aseguró a De Brito: “¿Yo Olfa? ¿Y por casa cómo andamos? ¡Yo no soy olfa de nadie! ¡Antes muerta! ¡Eso es lo que no me perdonan! ¡Lo habrás notado ayer! ¡Peco de lo contrario!”. Por ahora la discusión llegó hasta ahí, habrá que esperar para ver si continúa hoy a la noche en la sentencia. Sin embargo, el conductor del Cantando 2020 no fue el único famoso que arremetió contra la famosa.

A su vez, Yanina Latorre se hizo presente en Twitter durante la gala en la que participó Esmeralda Mitre. “‘El centro soy yo’ dice Esmeralda. Qué desesperación por sobresalir”, comenzó diciendo la angelita luego de que la actriz le saque el protagonismo a la pareja de su soñador, a quien le pidieron que cante. “Dios qué maleducada es Esmeralda, no soporta lo bien que canta la novia de Nell (Valenti)”, sentenció la panelista.