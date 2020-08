La ministra de Salud, Claudia Palladino, realizó declaraciones con respecto al caso positivo de COVID-19 que se dio en Santiago del Estero: “es una persona que desde marzo estaba en Frías por su familia pero tiene dirección en Catamarca. El ingreso fue por el Malbrán”. Además, aclaró que en Catamarca se cargan los datos positivos de las otras provincias, por lo cual, se detectó el paciente cargado en Santiago pero con dirección en Catamarca.

“Estaba aislado ya que al ingresar debe estar en cuarentena 14 días vive solo. Avisamos a Santiago del Estero para que aíslen a su familia porque el problema es que esta ahí en Frías. Por eso está declarado en Frías, pero no está declarado en Catamarca. Igualmente nosotros tomamos las medidas locales de reasegurar su aislamiento para evitar que pueda llegar a contagiar” expresó la ministra.

Por otra parte, desde un medio de la localidad de Frías informaron que “una persona que vino de viaje dio POSITIVO para COVID-19 en un primer informe. Una persona que vino con su pareja de la vecina provincia de Catamarca pidió voluntariamente que le hicieran el hisopado a ambos. En el primer informe obtenido dio POSITIVO mientras que su pareja dio NEGATIVO. Por precaución y prevención todos sus contactos estrechos ya se encuentran aislados. Desde los profesionales de la salud , creen que puede tratarse de un falso positivo”.

Palladino afirmó que el caso “no tuvo contacto con nadie. Sólo se aisló a un señor que lo trasladó”. A su vez, la funcionaria dejó en claro que siendo responsables es más fácil controlar la propagación del virus: “Cuando cumplimos la norma es todo más fácil. El señor que lo trasladó en remis llevaba plástico, mampara de separación, usó todo el trayecto barbijo, no bajó las valijas y sanitizó su vehículo. No hizo más transporte de nadie y ahora él y su familia, preventivamente, están aislados”.

Desde el gobierno provincial buscan endurecer los controles debido a la irresponsabilidad de los ciudadanos por no respetar las medidas de distanciamiento. Si bien es importante la responsabilidad individual, como sucedió con el mencionado caso positivo, muchas veces por culpa de la imprudencia de los vecinos, deben pagar todos.