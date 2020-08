Juanita Tinelli, la menor de las mujeres del clan Tinelli, sorprendió con una drástica decisión. Sin dudas, muchas de las cosas que pasan en su familia tiene grandes repercusiones y casi siempre, todos los miembros de su familia se ven muy expuestos. Por este motivo, la joven modelo había tomado la decisión de poner su cuenta de Instagram en privado y de esta manera, todas aquellas personas que no la siguieran no podrían ver el contenido que sube la adolescente.

A pesar de esto, la hermana de Cande Tinelli se arrepintió rápidamente de su postura y ahora nuevamente tiene sin el famoso candadito su perfil. Si bien no se muestra muy activa en el mundo de las redes, o al menos no tanto como el resto de sus hermanos, cuando hace alguna publicación, la hija de Paula Robles deslumbra a sus fanáticos que la llenan de halagos y de me gustas en sus fotografías.

En las últimas semanas, los hijos de Marcelo Tinelli lograron intrigar a todos los seguidores de la familia, ya que Lelé, subió una foto de todos juntos en el ascensor y anticipó que se viene un nuevo proyecto laboral de todos juntos. Esta publicación generó gran revuelo y muchísimos internautas se sumaron a comentar. Entre ellos Juanita Tinelli, que le dejó un tierno mensaje a sus hermanos. “Los amo mucho” escribió la joven, que desde comienzos de la cuarentena se encontraba en la casa de su mamá junto a Francisco, su hermano mayor.

En las últimas horas, su hermana Mica se mostró indignada por medio de las redes luego de que se asegurara que ella y su pareja, el futbolista “Licha” López, tenían coronavirus. “Yo acá, leyendo como publican información sin tener certeza de nada” manifestó la dueña de “Ginebra” por medio de sus historias de Instagram al enterarse de los rumores que circulaban respecto a la salud de su pareja. Luego, volvió a publicar pero esta vez con el resultado del testeo del jugador donde se leía “no detectable.”

Al parecer, estas primeras versiones se dieron a raíz de que el defensor de Boca Juniors dio un “falso positivo” en el primer hisopado que se le realizó. Por su parte, Micaela también tuvo que hacerse el estudio y volvió a elegir las redes sociales para mostrar al público que el resultado era negativo. Sin dudas, el covid-19 es el foco de todas las noticias desde los últimos meses y estos testeos logran alterar y preocupar a más de uno. Por eso, el enojo de la mayor de las hijas del conductor.