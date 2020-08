Recordemos, que la semana pasada, Moria Casán contó que había leído una noticia donde el músico de cumbia, Antonio Ríos, criticaba duramente a algunos de los miembros del jurado por opinar de cumbia. La nota del músico, salió en uno de los canales televisivos de la provincia de salta, donde Antonio detalló que había estado muy atento al ritmo de cumbia y se mostró muy duro respecto a las opiniones del jurado.

Sobre todo con Nacha Guevara y Pepe Cibrián Campoy. “Antonio Ríos dijo que la señora Guevara y el señor Cibrián tienen que desaparecer del jurado porque están ninguneando la cumbia” expresó la exvedette. “A mí ni me nombró, no me registra y lo bien que hace. Hay que explicarle a este señor Antonio Ríos, que tiene más hijos que Mick Jagger, que acá hay gente que no sabe cantar, es un reality y va todo escalonado” se quejó la one.

La más dura con su opinión fue Nacha Guevara, que dijo: “Con el debido respeto: ¿A mí qué cara… me importa?”.Por su parte, Pepe, el único hombre del jurado optó por no contestar. Muy picante, Ángel de Brito, uno de los conductores del programa, se sumó a la pelea con una polémica frase. “Nos re importa lo que diga Antonio Ríos” manifestó el conductor con un tono irónico mientras se reía de las declaraciones de Nacha.

La única que tuvo el visto bueno del cantante fue su colega, Karina La Princesita, a quien le dio su voto de confianza.”Me gusta. Es buena. Arrastra mucha gente y canta bien. Tiene temas muy lindos, me encanta” comentó en cuanto a la ex del Polaco, que sin dudas fue una de las jurados más temida en esta ronda, debido a sus conocimientos en este ritmo. Para cerrar la entrevista, Ríos se mostró enojado porque querían hacer cantar y bailar a Ángel Leiva.

“Nosotros actuamos cantando y bailamos cuando está la música, no cuando hay que cantar. Yo soy cumbiero y no me gusta que ensucien la cumbia. Nos toman como que los cumbieros somos cuadrados y no lo somos. Si tenemos éxito, es porque a la gente le gusta” cerró. En cuanto al Cantando 2020, hoy lunes saldrán al escenario las últimas dos parejas que faltan por cantar cumbia y a continuación de eso se verá la gala de sentencia, duelo y eliminación.