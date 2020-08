Como ya te contamos en El Aconquija, este fin de semana, Marcelo Tinelli aprovechó el descanso en familia, para compartir la primera foto junto a Guillermina Valdés, luego de que anunciaran su regreso por medio de las redes sociales. Como era de esperarse, todos los medios y los portales están comentando respecto a esta fotografía. En Nostros a la Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez, Nicole Neumann habló sobre la reconciliación. ¿Qué dijo?

En la primera postal que compartió Marcelo Tinelli se pueden ver dos copas de vino junto a una botella y luego, el conductor subió una foto del primer plano de su boca y la de su mujer junto a un emoji de corazón. Sumamente tajante, la ex de Poroto Cubero compartió su opinión junto al resto del panel. “A mí con la historia no me conformás” lanzó la top model. “La historia en 24 horas se va. No es lo mismo que el posteo que queda fijo” prosiguió.

Sin dudas, el comentario de Nicole causó polémicas entre el resto del panel del programa y se debatió en vivo respecto a las nuevas formas en que la gente comunica las cosas hoy. La noticia de la reconciliación llegó al público por medio de un video que subió Guillermina Valdés en su cuenta, donde se la ve haciendo la tarea de inglés junto a su hijo Lorenzo y el camarógrafo infiltrado que se encarga de dejar registrada esta charla era el cabezón.

En reiteradas oportunidades se ve en esta grabación como la empresaria le pide que no los filme y se escucha bastante la palabra amor. Luego él comentó la publicación, que se subió en la cuenta personal de Instagram de la ex de Sebastián Ortega. Por medio de este medio digital daban a conocer la noticia de su separación hace dos meses atrás. Si bien se habló mucho de crisis entre ellos, la noticia de su pelea causó gran asombro en el mundo del espectáculo.

Ya que luego de 8 años de amor y con un hijo de por medio, se habian convertido en una de las parejas más queridas de la farándula. Afortunadamente, lograron superar aquellos motivos que los llevaron a separarse y el amor triunfó para darse ahora una nueva oportunidad juntos. Este tiempo separados, ambos lo aprovecharon para enfocarse en su vida laboral, ya que hoy se estrenó “Mujeres” el nuevo programa que produce Tinelli y por su parte, Valdés está muy concentrada en su nueva línea de cosméticos.