Luego de seis años de relación con varios idas y vueltas en el medio, y una propuesta de matrimonio, Rocío Oliva decidió separarse de Diego Maradona. Tras pasar un año desde la ruptura, la joven deportista volvió a hablar del tema. La jugadora de fútbol participó del ciclo Pampita Online, y no sólo habló de cómo fue convivir con El Diez, sino que también confesó por qué no se quiso casar con él, y aseguró: “Sabía que no iba a ser para toda la vida”.

Muy curiosa, Pampita interrogó a Rocío con respecto al tema: “En un momento casi te casás. Hubo una propuesta divina, la vimos por todos lados. ¿Por qué se suspendió ese casamiento?”. Por lo que sin esquivar la pregunta, la futbolista aseguró: “Estábamos en Cuba cuando fue la propuesta formal y fue como a lo último. En ese momento dije que sí, me copaba la idea. Después vinimos a Argentina y tuvimos una crisis entre nosotros”.

A continuación, en esa misma línea Oliva se lamentó: “Después volvimos a estar juntos, pero a veces esas crisis, esos tiempos, esos espacios, te hacen tomar decisiones. Yo creo en el casamiento para toda la vida, me gustaría que eso suceda para siempre. Y sabía que quizás no iba a ser para toda la vida, entonces preferí suspenderlo”. A su vez, la deportista reveló que todo lo hizo por amor y no se arrepiente de nada.

En el ciclo de NET TV, la modelo quiso saber cómo fue la vida de Rocío al lado de Maradona. Por lo que la futbolista afirmó: “Yo lo acompañaba. Trabajar no podía porque para las mujeres es muy difícil trabajar en Dubai, por la cultura. Pero no me arrepiento porque lo hice por amor”. Asimismo, hace unos meses, la joven se refirió al tema en Intrusos, y confesó que El Diego no quería que ella trabaje.

Finalmente, Rocío Oliva relató sus días en Dubai con el mediático. “Estábamos casi siempre solos. Se iban las empleadas y nos quedábamos solos. Jugábamos al fútbol, al paddle, ya no sabíamos a qué más jugar, y había días que no nos queríamos ni ver ya. Pero al compartir esta pasión del fútbol se me hacía muy fácil acompañarlo. Fue una linda experiencia. Lo veo como algo positivo”, concluyó la deportista.