Ya transcurrió un mes desde que comenzó el Cantando 2020, y se consagró como el programa más polémico del año, a pesar de que Bake Off también protagonizó un gran escándalo. En todas las galas se genera algún conflicto, sin embargo, según se supo en las últimas horas, hay una famosa que no se tomó muy bien las críticas. Finalmente, en la noche del domingo se conoció la primer renuncia del certamen: “Es un espacio en donde no valoran mi arte”.

La primer famosa que decidió abandonar el reality es Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammon. La famosa ocupó el lugar del humorista y participó de la cumbia. No obstante, no logró convencer al jurado, quienes tampoco comprendieron el show que realizó. Al salir de la gala, se filtró un video en que se veía al actor muy enojado con la devolución que recibió: “Que gente que hace teatro no sepa diferenciar una persona de un personaje, ya es medio jodido”.

Tras el enojo, anoche Jey posteó un video de Estelita renunciando al concurso, a horas del duelo. “El Cantando para mí no va más, porque no valoran mi arte. Lo lamento profundísimamente. Así que me retiro del certamen. Siento ser una gran pérdida en relación con todo lo que tiene que ver con el programa. He decido dejar a Jey Mammon para que defienda el título”, reflexionó la mediática.

Enseguida, Estelita continuó con su descargo: “Estoy muy angustiada con todo ese asunto. Lamento todo lo sucedido. Y es importante aclarar que aún conservo en casa el cassette de Drácula”. Esto último lo mencionó en alusión a Pepe Cibrián, quien siempre en sus devoluciones habla de aquella obra que realizó. Mammon por su parte se limitó a compartir el video y escribir: “Renuncia de Estelita al Cantando 2020”.

En su última performance, Estelita interpretó “Márchate ahora”, de Los Totoras, y le fue muy mal. El equipo de Jey Mammon obtuvo 18 puntos en total, lo que podría dejarlo en el duelo. No sólo al jurado no le gustó su actuación, sino que a Marcelo Tinelli tampoco y lo manifestó en Twitter. “No me gustó nada el dúo. Otras veces estuvo muy bien”, expresó el conductor del Bailando por un Sueño. Al parecer, hoy volverá el humorista a la sentencia.