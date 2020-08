Esmeralda Mitre vivó un fuerte cruce con Nacha Guevara durante su presentación de cumbia en la pista del Cantando 2020. Según se notó durante la performance, la actriz se olvidó una parte de la letra de “La pollera amarilla”, la canción de Gladys La Bomba Tucumana,que le tocó a ella y a Nell Valenti, cantar en el programa. Al momento de sacar a la luz esto, la participante negó que se hubiera olvidado y se enfrentó a la jurado. Sobre lo que pasaba mientras Nacha daba su puntaje, habló Nell Valenti, que contó lo que le dijo Esmeralda Mitre.

“Quiero saber qué te decía Esmeralda mientras Nacha te daba la devolución, porque miraba en el monitor a ver si la estaban ponchando. Es la más viva de todos” le preguntó Luli Fernández a Nell en su debut como panelista en Los Ángeles de la Mañana, en reemplazo de Yanina Latorre. “Ella trataba de pincharme a mí. Quería como apretarme… decile, decile, enfrentala. Y yo la verdad no quería claramente entrar en ese juego” contó el participante entre risas.

“No importa si se dijo o no se dijo, lo importante es decir me equivoqué porque todos nos equivocamos. Esmeralda, vos tenés tantas ganas de hacerlo, de trascender, de encontrar tu camino, de encontrar tu lugar, tenés casi una desesperación” comenzó diciendo Nacha Guevara durante la pelea. “No, un minuto, yo no tengo una desesperación. Bueno, no te puedo interrumpir, hablá” se defendió diciendo Esmeralda Mitre.

“Creo que te juega en contra Esmeralda, si te relajaras más y disfutaras más sinceramente . La opinión ajena, la aprobación, gustar, soltá todo eso, soltalo, eso te va a ayudar a ser más libre” prosiguió diciendo la jurado. “No puedo negar que tenemos un narcisismo porque deseamos que nos salga bien, pero eso no quiere decir que necesite la aprobación de la gente” volvió a contestarle la participante en su defensa.

Recordemos que en esta gala también conocimos a Melina de Piano, la novia de Nell Valenti, que cantó en vivo mientras acompañaba a su novio en el show y cautivó tanto al público y a Marcelo Tinelli, que estaba atento a todo lo que pasaba en la pista, que ahora participará del reality junto a Leo García cuando se incorporen las nuevas parejas al ciclo. Hoy, saldrán a la pista las dos últimas parejas, que cerrarán el ritmo de cumbia, que tuvo pocas parejas con el visto bueno del jurado.