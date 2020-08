Desde que Lola debutó en el Cantando 2020, Yanina Latorre la defiende ante cualquier acusación. La angelita no deja pasar una, ni siquiera del conductor de Los ángeles de la mañana. Hace unos días, Ángel De Brito opinó sobre la participación de la modelo junto a Lucas Spadafora en el certamen, y la panelista le puso los puntos al aire. “No digas eso”, lanzó filosa la mediática.

De Brito especuló en LAM sobre el trato que tiene el equipo de Lola por parte del jurado, quienes a pesar de darles malas devoluciones, le terminan poniendo un buen puntaje. Luego de la última performance en donde interpretaron “Deja de llorar”, de El Polaco, la hija de Yanina se mostró feliz en un móvil para el ciclo que conduce Ángel a la mañana, por el cómo les fue en la cumbia. Al terminar de pasar el tape, el periodista no se calló.

“Cómo no se van a ir contentos si cantaron mal y se fueron con un buen puntaje. Les dieron un veinte. Yanina, te tienen miedo a vos, yo creo que te tienen miedo a vos. Estoy convencido. Yo lo digo nada más. Pánico”, aseguró De Brito. Por lo que Latorre reaccionó: “No instales eso. Qué me van a tener miedo. ¿Tan grosa soy? Miedo de qué. Nacha ni siquiera me quiere hablar, ni mirar a la cara. Para mí, me odia. Los otros tres me hablan”.

En esa misma línea, Ángel continuó: “Nacha te odia. Pepito estaba enojadísimo y cuando le preguntamos, nada. Con la producción dijo que te iba a mandar cartas documentos por todo lo que dijiste”. Al escuchar las declaraciones, Yanina afirmó que en el vivo Cibrián le dijo que “le tenía afecto”. A su vez, la mediática especuló sobre por qué el jurado le tendría miedo: “Contesto fuerte y después me vuelvo loca. Con Nacha igual cortamos el diálogo totalmente desde aquella vez”.

Finalmente, De Brito aprovechó y le dio su devolución a la pareja de Lola y Spadafora: ” No vi show, no tienen escenario. Se fueron desinflando con el tiempo. Les faltó de todo. Tienen mucho potencial, pero ayer fue la peor gala. Fue horrible”. Para sorpresa de los presentes en el estudio de LAM, Yanina Latorre estuvo de acuerdo con el conductor. ” Me gustó mucho más la gala la anterior”, cerró la angelita.