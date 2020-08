En la gala anterior de Agustín Sierra, el joven actor se enfrentó al voto de la gente con Karina Jelinek, la modelo es muy querida por la gente y por este motivo sorprendió mucho cuando “Cachete” la eliminó del Cantando. Sobre esto, se manifestó Ángel de Brito en sus redes sociales, donde destacó el rol de los influencers por sobre aquellos que tienen trayectoria. Al parecer, Agustín no se identifica con este término y se lo hizo saber a Ángel.

“¿Qué opinan? #Cantando2020, segunda victoria de los influencers. ¿Se llevan puestos a la trayectoria y a los mediáticos?” escribió Ángel de Brito aquel día a través de su cuenta de Twitter. “¡No, señor! ¡ACTOR desde los 8 años, hay trayectoria y mucha gracias a Deus! A seguir creciendo y aprendiendo, siempre” le respondió picante el participante del Cantando 2020. Lejos de quedarse callado, el conductor volvió a responderle tan picante como él.

“Señor, ¿usted tampoco sabe lo que es un influencer? Las redes sociales tienen décadas y son un medio de comunicación mucho más interesante que otros contenidos” prosiguió diciendo el compañero de Laurita Fernández, para finalmente volver a dejar un mensaje muy filoso. “Y trayectoria no es juntar años de trabajo”. Este debate generó revuelo entre los internautas y Ángel se cruzó también con algunos de los fanáticos de “Cachete.”

“Ustedes no entienden nada. Lali es influencer, Tini también. Influencer no es despectivo, todo lo contrario” escribió de Brito a un seguidor y luego arremetió duramente contra otro fan: “Influencer no quiere decir hijo de pu… o Imbé… Tampoco mediocre o mediático. Usa el diccionario, a pesar de ser fan. Estudiá un poco” cerró tajante. Anoche, Agustín y el conductor se reencontraron en la pista y el tema volvió a salir a flote.

Al momento de presentarlo, Laura, recordó el cruce por medio de la red del pajaríto y el conductor aprovechó el momento para preguntarle al joven por el motivo de su enojo. “No me calenté, dije lo que pensaba. Me molesta que antes de decirme actor me digas influencer. Si llegamos a influenciar a la gente, es porque vengo de hacer cosas como actor” dijo Sierra. A pesar de que el conflicto quedó aclarado, Ángel lo llamó de esta manera en varias oportunidades de la noche, aprovechando un poco para gastarlo.