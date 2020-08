Desde que se decidieron terminar la relación, Gianinna Maradona y el Kun Agüero mantuvieron un enfrentamiento sin fin. Sin embargo, en un momento el conflicto pareció disminuir, hasta ayer cuando la mediática publicó una indirecta en Instagram que parecía estar dirigida al futbolista. Por lo que enseguida se comenzó a hablar sobre el comienzo de una nueva guerra entre los padres de Benjamín.

Luego de casi cinco años de relación, la pareja decidió separarse. Actualmente, el Kun se encuentra de novio con Sofía Calzetti, con quien se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las playas de Italia. En ese contexto y sin dar demasiadas explicaciones, Gianinna compartió una historia, en la cual sólo se puede leer: “Con 31 años, un hijo de 11 años y en pandemia, te digo: pensá muy bien con quién vas a tener un hijo”.

No se sabe con certeza lo que ocurrió, pero claramente el mensaje de Maradona se encuentra dirigido al padre de Benjamín. Algunos especularon sobre que el enojo inició luego de que el futbolista decida no invitar a su hijo a Europa, para que de paso pueda vivir algunos días fuera del aislamiento. Y la pelea no terminó ahí, ya que la famosa posteó otra foto con un supuesto palito para Agüero.

“Evitá suponer. Vas a ser mucho más feliz sin imaginarte historias hilando sólo tus miserias”, sentenció Gianinna. Hace un tiempo, la expareja fue protagonista de otro momento de tensión que no dejó solamente a la hija de El Diez indignada, sino que también a la mayoría de los usuarios de las redes sociales. El jugador del Manchester City compartió una captura de una videollamada que llevó a cabo por su cumpleaños, y llamó la atención la ausencia de Benjamín.

Al parecer, Ben lo habría llamado puntualmente a las 12 para saludarlo, y según afirmo el mismisimo Kun, decidió no atenderlo. Por lo que Gianinna Maradona no logró contener su bronca, y estalló en un video de Instagram. “Primero de junio. Día donde se caen las caretas. ¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola. El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, manifestó furiosa la diseñadora de moda.