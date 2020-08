Anoche, Cande Molfese y Fede Salles salieron a la pista del Cantando para realizar “La ventanita” la conocida canción de Daniel Agostini que todos hemos bailado alguna vez. A pesar de ser una de las parejas más prolijas en cuanto a los vocal, aún no terminan de encontrar su lugar dentro del show. El jurado ya les ha dicho en otras oportunidades que se suelten y jueguen un poco más. En esta oportunidad obtuvieron un puntaje aceptable, pero siguien sin destacar.

Ya en una de las galas anteriores, le sugirieron a Cande que se esforzara un poco más con su previa y la joven actriz, luego de ver la eliminación de su amiga, Melina Lezcano, lanzó un filoso tweet donde decía que iba a dejar las armonías para hacer un master en previas. “A esta pareja le falta el condimento que es… No quiero ser guaranga, pero soy burda, chabacana y grosera, porque me crié en la revista, un poquito de puterío. Que no quiere decir hacer quilombo, un poco de pimienta” les dijo Moria Casán en su presentación anterior.

“Encontramos el master en previa” le contestó la influencer ante su polémica devolución. “Claro, te lo doy yo. Me encantó verte, pero vos tenés un zoológico adentro, la gata, la perra, la yegua, pero estás más contenida por tu cosa actoral. Me parece que tenés que dejar de lado el prejuicio y soy entre la cool y la no cool. A vos, Salles, te veo como los japoneses que se la pasan saludando. Sos un chico exquisito y un artista inmenso. Sacate el cliché del musical y sé vos” prosiguió diciendo la one.

En esta gala, donde la cumbia suele ser un rítmo de alegría y para divertirse, había mucha expectativa en cuanto a lo que iban a realizar los chicos, incluso Marcelo Tinelli se mostró expectante por medio de las redes sociales. “A ver ¿como cantan @kndmolfese y @SallesFederico?@cantando2O2O” escribió el cabezón en su cuenta oficial de Twitter. Pero luego de la actuación, compartió un filoso tweet de Adrián Pallares.

“Estos dos no van a ningún lado. Siempre les falta algo. Raro, con el talento no ancalza” expresó el periodista. Al ver este tweet, el conductor estrella de canal trece se hizo eco de su comentario y lo compartió en su cuenta. ¿Qué les quiso decir? ¿Le gustó a Marcelo la presentación de este dúo tan talentoso? A pesar de no haber deslumbrado a los miembros del jurado, el puntaje obtenido le alcanzó a Cande Molfese y a Fede Salles para pasar a la próxima ronda.