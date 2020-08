El viernes pasado, Laura Novoa y Patricio Arellano formaron parte del grupo de parejas que integraron el “viernes negro” de la cumbia en la pista del Cantando 2020. Su interpretación de “Cachete, pechito y ombligo” se vivió de una forma muy particular entre los miembros del jurado. Incluso se cruzó fuertemente con Karina La Princesita, que sintió como representante de la música tropical, que se le estaba faltando el respeto a la cumbia.

Antes de esto, Laura Novoa y su compañero habían quedado fuera de la gala del jueves, ya que Esmeralda Mitre captó toda la atención del show y dos parejas quedaron afuera del vivo. La actriz se mostró muy molesta por tener que haberse ido a su casa toda preparada para poder salir a cantar. Incluso se habla de que estaba detrás de la pantalla esperando para poder salir y cuando la producción le avisó que esa noche no se presentaría, la actriz desató su furia.

Si bien en una entrevista que le realizó Maite Peñoñori, la movilera de LAM, la participante expresó no estar enojada, cuando la periodista le preguntó si había trabajado con Esmeralda Mitre en alguna oportunidad, en lugar de contestar, Novoa decidió abandonar la nota. Esta actitud sorprendió mucho a los periodistas de todos los programas de espectáculos, que en cierto modo sintieron que a Laura no le gustó que relacionaran su trabajo con el de Mitre.

Sin dudas, este tema dio mucho que hablar en todos los portales y los medios. Entre ellos, Hay que ver, el programa de canal 9 que conducen José María Listorti junto a Denise Dumas. Luego de pasar un resúmen para el público de lo que había sucedido, Fernanda Iglesias, una de las panelistas del ciclo se mostró tajante en cuanto a su opinión sobre la actriz y le dedicó duras palabras.

“No puedo creer todo lo que pasó. Me da mucha risa ver a Laura Novoa decir entro, no entro. ¿A dónde no entrás? Ya estás re adentro, Laura. Una vez que aceptaste, estás adentro, mi amor. No te hagas la actriz cool cuando ya aceptaste estar en el Cantando, mi amorcito” comenzó diciendo Fernanda, para luego volver a arremeter duramente contra la compañera de Patricio Arellano. “Pensé que estaba online Laura, le iba a decir que es peor decir: no entro, cuando te preguntan por Esmeralda e irte porque estás fogoneando algo feo, que responder tranquilamente: no tengo ningún problema con Esmeralda, estoy incómoda porque tengo que volver a la cama con todo este maquillaje encima. Pero la ninguneó de una manera como si fuera la peste” expresó la panelista.