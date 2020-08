Como en cada gala del Cantando 2020, Esmeralda Mitre protagoniza algún acontecimiento bizarro. Al comienzo, la actriz dejó a todos los presentes sin palabras cuando comenzó a cantar “Gracias Marcelo”, sin embargo, luego su show empeoró. La mediática presenció un exabrupto en la pista y se le vio todo. A pesar de ello, el jurado decidió salvarla y dejar en la sentencia a las parejas de Agustina Agazzani y Laura Novoa.

En la sentencia de la cumbia, Esmeralda debió volver a cantar “La pollera amarilla” de Gladys La Bomba Tucumana. La actriz decidió cambiar la vestimenta ante el pedido de Pepe Cibrián, no obstante, mantuvo la pollera. Lamentablemente para ella, cuando realizaba la previa, la prenda le jugó una mala pasada y se le subió. Como consecuencia, se vio que la mediática no llevaba puesta ropa interior y quedó expuesta.

Por supuesto que en las redes sociales no se la dejaron pasar. “¿Con qué necesidad?”; ¿Cómo desveo algo?”; ¿Esto es real?, son algunos de los comentarios que se encuentran en Twitter. A su vez, Yanina Latorre, quien no pierde oportunidad para criticar a Mitre, también habló sobre el incidente. “¿Qué le pasa? El papo de Esmeralda. Hoy no duermo”, expresó la panelista de Los ángeles de la mañana.

Sin embargo, luego del certamen, Esmeralda se defendió en la red social del pajarito. “Pase lo que pase hay que seguir igual… ¿nunca vieron una bombacha? Bueno acá hay una. Gracias a todo el jurado del Cantando 2020”, aseguró la famosa demostrando su profesionalismo. A pesar del percance, la mediática logró convencer al jurado con su actuación, y fue salvada para participar en el próximo ritmo que será Rock Nacional.

No obstante, el público no estuvo muy de acuerdo con la permanencia de Esmeralda Mitre en el certamen, y aseguraron que el reality se encuentra arreglado según los famosos que dan rating. Asimismo, a los usuarios les sorprendió que gane Laura Novoa en la votación telefónica, afirmando aún más sus sospechas. “Que programa nefasto y arreglado el Cantando, cómo van a dejar a Esmeralda, indignada”, escribió una seguidora del show.